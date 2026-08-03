La Laguna renovará con roderas de asfalto otro tramo de la calle Herradores

El Ayuntamiento de La Laguna iniciará este martes, 4 de agosto, los trabajos de mejora de la calle Herradores, una de las vías más transitadas del centro histórico. La actuación permitirá prolongar las roderas provisionales de asfalto desde el aparcamiento de las Casas Consistoriales hasta el cruce con la Avenida de la Trinidad y la calle Tabares de Cala.

La intervención dará continuidad a las bandas de rodadura ya existentes en el primer tramo de la calle, desde la plaza de San Cristóbal, conocida popularmente como La Milagrosa. El objetivo es mejorar el estado de una vía afectada por el deterioro del pavimento y por el hundimiento de algunas franjas de adoquines debido al paso de vehículos.

La obra será ejecutada por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, que dirige Ángel Chinea, y se ha programado durante el mes de agosto para reducir el impacto sobre la actividad diaria del centro urbano.

Retirada de adoquines deteriorados

Los trabajos consistirán en retirar las franjas de adoquines que presentan un estado más avanzado de deterioro y sustituirlas por roderas de mezcla bituminosa. El material extraído será seleccionado, clasificado y trasladado a las naves municipales para su almacenamiento y posible reutilización.

La actuación incluirá además el recalce de la cinta central de piedra, la reparación de las losas situadas junto a las nuevas roderas y el ajuste de la rasante de las tapas de registro y servicios afectados.

Con estas labores, el Ayuntamiento busca mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad del pavimento, tanto para vehículos como para peatones.

Una solución ya aplicada en otros puntos del casco

El concejal de Obras, Ángel Chinea, explicó que el Ayuntamiento seguirá el mismo criterio que ya se aplicó en el primer tramo de la calle Herradores y en el entorno de la Plaza del Cristo.

Según el edil, esta fórmula ha permitido garantizar el tránsito de vehículos, reforzar la seguridad peatonal y facilitar el mantenimiento de las vías afectadas por el desgaste del pavimento.

Chinea señaló que Herradores soporta un volumen importante de tráfico por su ubicación en pleno centro y por formar parte de una de las principales áreas comerciales del municipio. Por ello, defendió la necesidad de actuar en este tramo para evitar que el deterioro avance.

Continuidad con las obras de la Avenida de la Trinidad

La actuación se suma al reciente reasfaltado y acondicionamiento de la Avenida de la Trinidad, ejecutado durante el mes de julio, y a la repavimentación de la calle Barcelona.

El área de Obras considera que estas intervenciones permiten mejorar uno de los principales accesos al centro de la ciudad y ordenar el entorno viario que conecta Herradores con la Avenida de la Trinidad.

En el caso de Herradores, el precedente más cercano se remonta a agosto de 2021, cuando el Ayuntamiento tuvo que actuar de urgencia en el último tramo de la vía por el hundimiento de los adoquines. El deterioro obligó entonces al cierre de la calle y llevó al Consistorio a instalar las actuales roderas de asfalto tras su aprobación en pleno.

Cambios de tráfico durante los trabajos

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad solicita la colaboración vecinal mientras se desarrollen los trabajos. El Ayuntamiento pide prestar atención a la señalización vertical y a las indicaciones de los operarios en la zona afectada.

Durante la ejecución de la obra se establecerá doble sentido de circulación en las calles Herradores y Heraclio Sánchez, exclusivamente para el acceso de vehículos autorizados y garajes.

Las posibles alteraciones en la entrada a los garajes, tanto en horario diurno como nocturno, serán comunicadas por la empresa concesionaria conforme avancen los trabajos.