La Laguna logra la máxima puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha obtenido la máxima puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente al ejercicio 2025, elaborado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La evaluación sitúa al Consistorio lagunero con 10 puntos, la calificación más alta posible, y mejora los resultados obtenidos en informes anteriores. Este indicador mide el grado de cumplimiento de las administraciones públicas en materia de publicación de información, acceso ciudadano y transparencia activa.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, valoró los resultados y señaló que reflejan la evolución del Ayuntamiento en estos ámbitos de gestión. El regidor destacó que la administración local busca reforzar el acceso libre y abierto de la ciudadanía a la información pública.

Buenos resultados en los principales indicadores

La concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, detalló que el informe no solo reconoce al Ayuntamiento con la máxima nota global en el ITCanarias, sino que también le otorga puntuaciones cercanas al máximo en otros apartados evaluados.

En Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO), La Laguna obtiene 6,45 puntos sobre 7. Este indicador analiza la publicación de contenidos que las administraciones deben facilitar por normativa, como información institucional, económica, contractual, organizativa o relacionada con servicios públicos.

En Cumplimiento de Soporte web (ICS), el Ayuntamiento alcanza 2,98 puntos sobre 3, una valoración vinculada a la calidad técnica del portal y a la facilidad de acceso a los contenidos publicados.

El informe concede además 0,80 puntos sobre 1 en Transparencia Voluntaria (ITV) y 9,43 puntos sobre 10 en Cumplimiento de la Publicidad Activa (ICPA).

Mejoras en el portal web municipal

Uno de los aspectos destacados en la evaluación es el apartado relativo al soporte web. El Ayuntamiento señala que el portal municipal ha incorporado en los últimos meses nuevas herramientas para mejorar la consulta de información pública.

Entre las mejoras figuran recursos orientados a garantizar la accesibilidad universal, con el objetivo de facilitar el uso de la web a personas con distintas capacidades visuales o con diferentes niveles de conocimientos digitales.

La accesibilidad es un elemento clave en los portales de transparencia, ya que no basta con publicar datos: también es necesario que la ciudadanía pueda encontrarlos, entenderlos y utilizarlos de forma sencilla.

Reconocimiento al personal técnico

Carla Cabrera destacó el trabajo desarrollado por el personal técnico municipal implicado en la actualización, organización y publicación de la información que forma parte del portal de transparencia.

La concejala apuntó que el objetivo del Ayuntamiento es seguir mejorando en todos los indicadores evaluados por el Comisionado de Transparencia. Para ello, el Consistorio quiere tener en cuenta las aportaciones vecinales y las necesidades reales de la ciudadanía a la hora de consultar información pública.

Un índice que se elabora desde 2016

El Índice de Transparencia de Canarias se elabora desde el año 2016 y permite analizar cómo cumplen las entidades públicas y otras instituciones de Canarias sus obligaciones informativas.

El sistema de evaluación se apoya en más de dos millones de datos, que sirven para calcular las puntuaciones y comparar la evolución de las administraciones en materia de transparencia.

El ITCanarias mide tanto la información obligatoria como aquella que las entidades deciden publicar de forma voluntaria. También revisa el funcionamiento de los soportes digitales donde se aloja esa información.

Cooperación con el Comisionado de Transparencia

A principios de este año, Luis Yeray Gutiérrez y Carla Cabrera mantuvieron una reunión con la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García.

El encuentro tuvo como finalidad fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, recabar propuestas y continuar aplicando medidas que mejoren el acceso a la información pública y la atención a la ciudadanía.

La mejora de la transparencia municipal afecta a ámbitos como la contratación, los presupuestos, las subvenciones, los convenios, la organización interna, los planes municipales y los servicios públicos.