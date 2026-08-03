La Laguna licita por 25 millones la rehabilitación de 438 viviendas de El Cardonal

El Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a licitación la rehabilitación de 438 viviendas de El Cardonal, distribuidas en 49 bloques. La actuación, que incluye también la renovación de los espacios públicos del barrio, contará con una inversión total de 25,09 millones de euros.

La convocatoria ha sido publicada a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (MUVISA) en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se trata de la primera fase del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, conocido como ERRP de El Cardonal.

El presupuesto destinado directamente a las obras asciende a 20,44 millones de euros. El coste global supera los 25 millones al incluir también la redacción y actualización de los proyectos, así como el funcionamiento de la oficina de atención ciudadana habilitada en el barrio.

El programa está financiado con fondos europeos Next Generation EU, aportaciones del Cabildo de Tenerife y recursos del propio Ayuntamiento. La Administración municipal asumirá más de la mitad de la inversión y cubrirá íntegramente los incrementos derivados de la actualización de los precios.

El objetivo, según el Consistorio, es garantizar la viabilidad de las obras sin que los propietarios tengan que hacer frente a nuevos sobrecostes.

Una nueva licitación tras quedar desierta la anterior

La nueva convocatoria sustituye a la licitación publicada en octubre de 2025, que quedó desierta y solo contemplaba una parte de los bloques incluidos en el proyecto.

En esta ocasión, el concurso incorpora la totalidad de la actuación y unos precios adaptados a la situación actual del sector de la construcción. Para poder realizar este cambio, fue necesario actualizar los presupuestos de ejecución y obtener una prórroga excepcional dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que la licitación supone “un punto de inflexión para El Cardonal y para la política de rehabilitación residencial del municipio”.

El regidor destaca que la inversión permitirá transformar uno de los principales barrios residenciales de La Laguna y mejorar las condiciones de vida de cientos de familias.

El Ayuntamiento aporta cerca de 13 millones

La aportación municipal asciende a 12,94 millones de euros, más de la mitad del presupuesto total del proyecto. Los fondos europeos mantienen una contribución de 10,9 millones, mientras que el Cabildo de Tenerife aportará un millón de euros.

Dentro de su financiación, el Ayuntamiento ha asumido 3,91 millones adicionales para actualizar los precios y absorber el incremento de los costes de construcción.

El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, explica que esta revisión era necesaria para evitar que el concurso volviera a quedar desierto y para adaptar el presupuesto a los precios reales del mercado.

“La evolución del mercado de la construcción en los últimos años ha afectado a todos los programas de rehabilitación de la región”, señala Cordobés, quien defiende que la actualización se ha realizado con criterios técnicos y con el objetivo de garantizar la ejecución del proyecto.

La aportación vecinal se mantiene en el 0,69%

La contribución de los propietarios será de 173.632,50 euros para el conjunto de las 438 viviendas. Esta cantidad representa el 0,69% del presupuesto total y no aumentará pese a la subida del coste de las obras.

El Ayuntamiento asumirá la diferencia para que la actualización de precios no repercuta en los residentes.

El programa estatal contempla ayudas que pueden cubrir entre el 40% y el 80% del coste de la rehabilitación. En los hogares reconocidos como vulnerables, la subvención puede alcanzar el 100%, por lo que su aportación podría ser nula.

Barrio de El Cardonal. / ED

¿Qué obras se realizarán en los bloques de El Cardonal?

La actuación contempla trabajos tanto en los edificios como en el entorno urbano. Entre las intervenciones previstas se encuentran las reparaciones estructurales, la mejora de la eficiencia energética y la renovación de las instalaciones.

También se llevarán a cabo las siguientes obras:

Retirada de elementos que contengan amianto.

Impermeabilización de las cubiertas.

Sustitución de carpinterías.

Mejoras de accesibilidad.

Renovación de instalaciones comunes.

Regeneración de los espacios públicos del barrio.

El gerente de MUVISA, Emilio Fariña, señala que el proyecto presenta una elevada complejidad técnica y operativa. Por ese motivo, la licitación se ha dividido en cinco lotes, lo que permitirá que distintas empresas puedan presentarse en función de su capacidad y especialización.

Según Fariña, los nuevos precios se han calculado mediante bases oficiales y teniendo en cuenta el aumento real de los costes de construcción.

La oficina de rehabilitación de El Cardonal continuará abierta durante el desarrollo del programa para informar a los propietarios, resolver dudas y realizar un seguimiento personalizado de las obras.

El objetivo es empezar antes de que termine 2026

El Ayuntamiento pretende que los trabajos puedan comenzar antes del 31 de diciembre de 2026. El calendario estará condicionado por los plazos establecidos para la ejecución y justificación de los fondos europeos.

La publicación del concurso llega después de un proceso administrativo que ha incluido la revisión de los proyectos, la modificación de contratos de servicios, la actualización de los precios y la coordinación entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Un barrio construido hace más de medio siglo

El Cardonal fue levantado entre las décadas de 1960 y 1970. La urbanización cuenta con 164 bloques y más de 1.500 viviendas, todas ellas actualmente de titularidad privada.

Durante los últimos años, MUVISA ha intervenido en más de 60 bloques mediante anteriores programas de rehabilitación y regeneración urbana. Estos trabajos han incluido estudios estructurales, mejoras de accesibilidad y proyectos de recuperación de los edificios.

La primera fase del ERRP será la actuación de mayor alcance desarrollada hasta ahora en el barrio. Además de intervenir en 49 bloques, permitirá avanzar en la renovación de una de las áreas residenciales más extensas de La Laguna.