El III Festival de Cine del Nordeste triunfa en La Laguna: 41 cortometrajes rodados, montados y llenos de talento

El certamen de cine exprés más consolidado de la comarca se despide tras completar su tercera edición. Un total de 41 cortometrajes ideados, rodados y editados en tan solo una semana por cineastas del archipiélago se disputaron el palmarés del III Festival de Cine del Nordeste, cita audiovisual que ha vuelto a convertir los parajes de Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo en un plató de rodaje vivo.

El jurado oficial, integrado en esta ocasión por Laura Álvarez, Silvia Criado y Enzo Álvarez, otorgó el máximo galardón de la noche al cortometraje 'Bienvenida', dirigido por Anatael Pérez. Por su parte, la proyección en la Plaza de El Pico sirvió para encumbrar a 'Madre', obra de Elena Bellsabat, que se alzó con el premio del público.

La presente edición arrancó con fuerza pedagógica gracias a la celebración de un laboratorio de interpretación de 20 horas lectivas impartido por el reconocido actor Fernando Cayo ('La Casa de Papel'), en el que participaron 15 personas amantes del sector.

Premiados junto a los organizadores del festival / Paula Fuentes

Una noche de homenaje, humor y comercio de proximidad

La Gala de Premios, conducida por los humoristas Víctor Hubara y Nacho Peña, llenó el Teatro Unión Tejina en un espectáculo que combinó la pasión por el séptimo arte con el arraigo cultural local. La noche arrancó con la actuación de la Agrupación Cultural San Sebastián y la proyección especial del corto 'Vehículo Oficial', dirigido por Carlos Pedrós y Jairo Ramos en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad de Tejina "Atalaya".

Además, las plataformas El Típico de Tenerife y Jurona Cultural entregaron los reconocimientos del juego de dinamización comercial celebrado en el marco del propio festival para incentivar las compras en el comercio de barrio.

Palmarés de la III Edición

Gran Premio del Festival (Jurado): 'Bienvenida', de Anatael Pérez.

'Bienvenida', de Anatael Pérez. Premio Zumin (Público): 'Madre', de Elena Bellsabat.

'Madre', de Elena Bellsabat. Premio Abubukaka a Mejor Actor: Miguel Ángel Batista, por '¿Hay alguien?'.

Miguel Ángel Batista, por '¿Hay alguien?'. Premio Abubukaka a Mejor Actriz: María José Ruiz González, por 'Teno'.

María José Ruiz González, por 'Teno'. Premio Worten Canarias a Mejor Fotografía: David Zamora, por 'Madre'.

David Zamora, por 'Madre'. Premio Ron Guajiro (Valores Naturales): 'Raíces', de Vidal Ramos.

'Raíces', de Vidal Ramos. Premio 'Solidarias de Corazón' (Inclusión/Migración): 'Etiquétame', de Damián Ramos.

Menciones especiales del jurado

El tribunal evaluador quiso hacer una pausa para destacar de forma individual varios apartados técnicos, artísticos y creativos que brillaron en la sección oficial:

Realizador Local: Rubén Expósito Díaz, por 'Teno'.

Rubén Expósito Díaz, por 'Teno'. Banda Sonora Original: DJ Samick, por '¿Hay alguien?'.

DJ Samick, por '¿Hay alguien?'. Diseño de Producción: JA Doria, por 'Hóa'.

JA Doria, por 'Hóa'. Peluquería y Maquillaje: Rebeca Crespo Illian, por 'Yummy'.

Rebeca Crespo Illian, por 'Yummy'. Conjunto del Elenco: 'Saludos desde la Tierra', de Óscar Díaz.

'Saludos desde la Tierra', de Óscar Díaz. Guion Original: David Zamora, por 'Submarino Amarillo'.

David Zamora, por 'Submarino Amarillo'. Actriz Revelación: Carla Turpin, por 'Perdidos'.

El evento, producido por Multitrack SL y dirigido por Emilio González, contó con el patrocinio de Fiestas La Laguna, Gobierno de Canarias (a través de Canary Islands Film) y GMR Canarias con la marca Volcanic Experience.