La Laguna recoge 849 toneladas de vidrio en seis meses y mejora sus datos de reciclaje

El Ayuntamiento de La Laguna recogió 849 toneladas de vidrio entre enero y junio de 2026, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato confirma una mejora en la separación de este residuo en origen y refleja una mayor participación ciudadana en el uso del contenedor verde.

En el primer semestre de 2025, el municipio había contabilizado 817,91 toneladas, por lo que el incremento supera las 31 toneladas en seis meses. La evolución se enmarca en las políticas municipales de recogida selectiva y en las campañas de sensibilización dirigidas a reforzar el reciclaje en los distintos pueblos y barrios.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, valoró el crecimiento registrado y destacó que el reciclaje demuestra cómo los hábitos cotidianos pueden tener un efecto directo en la sostenibilidad local. Según señaló, la colaboración vecinal permite avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el entorno.

Enero y marzo concentran los mejores datos

Los mayores volúmenes de vidrio recogido se alcanzaron en enero, con 180,50 toneladas, y en marzo, con 177,43 toneladas. Ambos meses mejoraron los registros del mismo periodo de 2025.

También sobresale el comportamiento de mayo, que pasó de 118,74 toneladas en 2025 a 140,44 toneladas este año. Ese avance contribuyó de forma importante al balance positivo del semestre.

Para el área de Servicios Municipales, estos resultados respaldan la necesidad de mantener las acciones informativas y de seguir mejorando la red de recogida selectiva, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la separación correcta de los residuos.

El papel del contenedor verde

La recogida selectiva de vidrio permite recuperar envases como botellas, tarros y frascos, que pueden reincorporarse al ciclo productivo tras su tratamiento. Este proceso reduce la cantidad de residuos que llegan a otros sistemas de gestión y favorece un mejor aprovechamiento de los materiales.

El Ayuntamiento considera que la mejora de las cifras está vinculada a una mayor conciencia ambiental y a la disponibilidad de medios para separar los residuos en origen. La implicación de los vecinos será clave para mantener la tendencia durante la segunda mitad del año.

Más campañas de sensibilización

Fran Hernández señaló que el Consistorio continuará reforzando las campañas de concienciación y los servicios de recogida selectiva en el municipio. La prioridad, según el concejal, es seguir avanzando hacia un modelo urbano más sostenible, con una gestión de residuos basada en la recuperación de materiales y en la reducción del impacto ambiental.

La Laguna mantendrá las acciones orientadas a fomentar el reciclaje y la correcta separación de los residuos, con especial atención a la recuperación de vidrio para su posterior reutilización.