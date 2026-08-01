Tejina da el pistoletazo de salida a sus fiestas con un homenaje audiovisual a San Bartolomé

Las fiestas en honor a San Bartolomé ya han comenzado en Tejina, una de las celebraciones populares más representativas del municipio de La Laguna. Miles de personas se dieron cita en la plaza de la iglesia de San Bartolomé durante la noche de este viernes para asistir al inicio oficial de unos festejos que se prolongarán hasta el próximo 6 de septiembre y que arrancaron con una de las principales novedades de esta edición: un espectáculo audiovisual proyectado sobre la fachada del templo antes de la tradicional salida del santo.

El acto comenzó con el pregón, pronunciado por Juan Antonio Jorge Peraza, al que siguió la actuación del grupo ENCUERDA2. Ya entrada la noche llegó uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes, con la salida de San Bartolomé a las puertas de la iglesia, el lanzamiento de las tradicionales 24 truenas y el encendido del Corazón de Luces, símbolo del comienzo de las fiestas.

El montaje estaba basado en un texto de Imobach Molina

Como antesala de ese instante, el Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Asociación de los Corazones de Tejina, la Comisión de Fiestas y otros colectivos, sorprendió al público con una pieza audiovisual que convirtió la fachada de la iglesia en una gran pantalla.

El montaje, basado en un texto de Imobach Molina y narrado por José Luis Madariaga, realizó un recorrido por la historia del templo, su estrecha relación con el pueblo y el significado de unas fiestas profundamente arraigadas en la identidad tejinera. La proyección incluyó imágenes históricas de vecinos, referencias a los Corazones de Tejina y al protagonismo que cada año adquieren la Calle de Arriba, la Calle de Abajo y El Pico, los tres barrios que mantienen viva esta tradición centenaria.

Los Corazones, el alma de la fiesta

Las fiestas de San Bartolomé no se entienden sin los Corazones de Tejina, las grandes estructuras elaboradas con frutas, flores y elementos vegetales que se han convertido en el principal símbolo de estas celebraciones y en uno de los emblemas culturales de Tenerife.

Cada año, los tres barrios del pueblo trabajan durante meses en la elaboración de estas piezas, que protagonizan algunos de los actos más esperados del programa y representan una tradición transmitida de generación en generación.

El escenario principal de las celebraciones vuelve a ser el entorno de la iglesia de San Bartolomé, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 2006, donde balcones, fachadas y azoteas lucen ya la decoración característica que anuncia la llegada de las fiestas.

Un mes de celebraciones

La programación continuará durante las próximas semanas con algunas de las citas más multitudinarias del calendario festivo. Entre ellas destacan la Verbena de la Pamela, prevista para el 15 de agosto; la Cabalgata de Carrozas, el 28 de agosto; la tradicional noche de fuegos, el 29 de agosto; y la esperada entrada de los Corazones de Tejina en la plaza y la batalla de flores, el 30 de agosto.

El 31 de agosto tendrá lugar el tradicional Descuelgue de los Corazones, mientras que el 1 de septiembre se celebrará el conocido martes de parrandas. La agenda continuará con numerosos actos populares y religiosos hasta el 6 de septiembre.

El santo volverá a recorrer los barrios

Otra de las novedades de esta edición será la recuperación del recorrido de San Bartolomé por los barrios de la Calle de Arriba, la Calle de Abajo y El Pico, reforzando así el vínculo entre la imagen del patrón y los vecinos que mantienen viva una de las fiestas con mayor arraigo del nordeste de Tenerife.

Con esta recuperación, junto al homenaje audiovisual que marcó el inicio de los festejos, Tejina da el pistoletazo de salida a un mes de celebraciones en el que tradición, patrimonio y participación vecinal volverán a convertirse en los grandes protagonistas.