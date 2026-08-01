El segundo premio de la Lotería Nacional deja parte de la suerte en La Laguna

La suerte volvió a sonreír este sábado a San Cristóbal de La Laguna. El número 37.378, agradiado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional, fue vendido en un punto de venta situado en el Camino de la Hornera, Residencia Campus, segunda fase, local 3, en el entorno del Campus de Guajara.

El segundo premio del sorteo está dotado de 300.000 euros por serie, lo que equivalee a 30.000 euros por décimo.

El número también fue distribuido en otros puntos de España

El número también fue vendido en las localidades salmantinas de Béjar y Villar de Ciervo, y en el mercado de La Bañeza (León), además de en Valverde de Júcar (Cuenca), Pulianas (Granada), Lugo, Cartagena (Murcia), Silleda (Pontevedra) y Picassent (Valencia).

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Mientras, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto, dotado con 1,5 millones de euros por serie, correspondió al número 52.035, vendido íntegramente en la administración número 1 de Onca, en Castellón.