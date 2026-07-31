Tejina abre las fiestas de San Bartolomé con el pregón y el encendido del Corazón de Luces

Tejina inicia este viernes el programa de las fiestas de San Bartolomé 2026, una de las celebraciones populares más representativas del municipio de La Laguna. Los actos arrancarán oficialmente con la lectura del pregón y se prolongarán hasta el próximo 6 de septiembre, con una agenda que combina actividades culturales, populares y religiosas.

El inicio de los festejos tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, con el pregón a cargo de Juan Antonio Jorge Peraza. La jornada incluirá también la actuación del grupo ENCUERDA2, la salida del santo a la puerta de la iglesia, el lanzamiento de las 24 truenas y el encendido del Corazón de Luces, uno de los momentos simbólicos del arranque festivo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que estas fechas tienen un significado especial para la ciudadanía tejinera y representan una parte importante de la historia y de la identidad de este núcleo del municipio. Según señaló, el mes de agosto convierte a Tejina en un espacio de emoción colectiva, tradición y participación vecinal.

Unas fiestas ligadas a la identidad de Tejina

Las fiestas patronales en honor a San Bartolomé tienen un fuerte arraigo en Tejina y movilizan cada año a vecinos de todas las edades. El entorno de la plaza de la Iglesia vuelve a ser el centro de buena parte de los actos, con adornos en balcones, azoteas y fachadas que anticipan el ambiente festivo.

Gutiérrez subrayó el papel de los vecinos y vecinas en la conservación de estas tradiciones, especialmente por la implicación que muestran en los preparativos. Para el Ayuntamiento, esa participación constituye una forma de transmitir a las nuevas generaciones un legado cultural reconocido en el ámbito insular y regional.

El concejal de Fiestas, Dailos González, remarcó que pocos lugares de Canarias mantienen una conexión tan estrecha con sus celebraciones como la que demuestra Tejina durante sus fiestas de agosto. El edil destacó el trabajo desinteresado de la población para sacar adelante un programa que mira a los orígenes del pueblo y mantiene viva su proyección hacia el futuro.

Los Corazones, símbolo de la fiesta

Uno de los elementos más reconocibles de las fiestas de Tejina son los Corazones, grandes estructuras decoradas con frutas, flores y otros elementos vegetales que protagonizan algunos de los actos centrales de la celebración.

La tradición de los Corazones forma parte de la identidad festiva de Tejina y cuenta con un amplio respaldo vecinal. La Asociación Corazones de Tejina recoge el proceso seguido para la protección patrimonial de esta manifestación, vinculada a la implicación de los barrios y a la defensa de su valor cultural.

La importancia patrimonial del entorno también se refleja en la Iglesia de San Bartolomé de Tejina, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por el Gobierno de Canarias en 2006.

Actos principales hasta septiembre

Tras el pregón, la programación oficial se dará a conocer y se distribuirá entre la población. La agenda incluirá algunos de los actos más esperados de las fiestas, entre ellos la Verbena de la Pamela, prevista para el 15 de agosto, y la Cabalgata de Carrozas, que se celebrará el 28 de agosto.

El calendario continuará con la tradicional noche de fuegos, el 29 de agosto, y con la entrada de los Corazones a la plaza de Tejina y la batalla de flores, previstas para el 30 de agosto.

El Descuelgue de los Corazones tendrá lugar el 31 de agosto, mientras que el martes de parrandas se celebrará el 1 de septiembre. El programa se extenderá hasta los primeros días de septiembre, con actos populares y religiosos vinculados a la festividad de San Bartolomé.

El santo volverá a recorrer los barrios

Una de las novedades destacadas de esta edición será el regreso del recorrido del santo por los barrios de la Calle de Arriba, la Calle de Abajo y El Pico.

Este regreso refuerza el carácter vecinal de las fiestas y recupera una parte importante del vínculo entre la imagen de San Bartolomé y los distintos puntos del pueblo. La participación de los barrios es uno de los rasgos que define la celebración y que explica la implicación de varias generaciones en su organización.