La Laguna busca la ayuda de sus vecinos para diseñar la iluminación de la histórica calle San Agustín

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para definir el proyecto piloto de iluminación patrimonial de la calle San Agustín, una de las vías más emblemáticas del casco histórico. La iniciativa permitirá que vecinos y colectivos propongan escenas, personajes, símbolos y relatos vinculados a la historia de la ciudad que podrán incorporarse al futuro diseño lumínico.

La actuación forma parte del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, el documento con el que el Consistorio pretende planificar la conservación y el desarrollo del conjunto histórico en los próximos años. Además de la iluminación, este plan abordará cuestiones como la movilidad, el diseño de los espacios públicos y la protección del patrimonio.

Un modelo específico para la ciudad histórica

La propuesta busca crear por primera vez un modelo de iluminación específico para la ciudad histórica, combinando la luz necesaria para garantizar la seguridad y el tránsito con recursos artísticos capaces de poner en valor el patrimonio. El proyecto contempla el uso de nuevas tecnologías que permitirán proyectar contenidos sobre el pavimento y las fachadas para reforzar la interpretación nocturna del casco histórico.

La presentación de la iniciativa contó con el concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el edil de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández; y el codirector de Urbanfix, Jonathan Sicilia, empresa encargada del proceso participativo.

San Agustín, banco de pruebas

El Ayuntamiento ha elegido la calle San Agustín como escenario de este proyecto piloto por su relevancia histórica y patrimonial. La intervención permitirá comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de iluminación antes de decidir si el modelo puede extenderse a otras calles del conjunto histórico.

La Laguna, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999, fue reconocida por conservar un modelo urbano único que sirvió de referencia para numerosas ciudades fundadas posteriormente en América. El Consistorio sostiene que cualquier actuación sobre el casco histórico debe respetar esa autenticidad y adaptarse a los criterios internacionales de conservación.

Los vecinos podrán proponer escenas y personajes históricos

El elemento central del proyecto será la participación ciudadana. Los vecinos podrán plantear escenas históricas, personajes relevantes, símbolos arquitectónicos, relatos populares o anécdotas relacionadas con los más de cinco siglos de historia de La Laguna.

Todas las propuestas serán estudiadas por el equipo redactor del proyecto y evaluadas desde el punto de vista histórico, patrimonial y técnico antes de decidir cuáles podrán incorporarse a la futura iluminación artística de la calle.

El primer taller participativo se celebrará en la Gerencia de Urbanismo e incluirá una explicación del proyecto, la presentación de los resultados de la fase de escucha iniciada el pasado mes de abril y diferentes dinámicas para recoger nuevas aportaciones ciudadanas.

Evitar recreaciones que distorsionen la historia

Uno de los objetivos del plan es revisar la actual imagen nocturna del casco histórico y evitar la incorporación de elementos que aparenten ser antiguos sin formar parte realmente de la evolución patrimonial de la ciudad.

Durante la presentación del proyecto se recordó que algunas de las farolas ornamentales instaladas en La Laguna en las últimas décadas suelen identificarse como históricas, aunque en realidad responden a diseños desarrollados en el Madrid del siglo XIX e implantados en el municipio durante la década de 1980.

El Ayuntamiento defiende que las futuras intervenciones respeten los principios marcados por organismos internacionales como la UNESCO e ICOMOS, que recomiendan diferenciar las aportaciones contemporáneas de los elementos históricos originales para preservar la autenticidad del patrimonio.

Un proyecto integrado en el Plan de Gestión

El proyecto piloto está dirigido por la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica (OGICH) y cuenta con financiación del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.

La iniciativa forma parte del futuro Plan de Gestión de la Ciudad Patrimonio Mundial, una hoja de ruta que también incluye un Plan de Movilidad y Diseño de Espacios Libres, un Plan de Iluminación y un Plan de Participación y Comunicación.

Una vez finalizada la experiencia en la calle San Agustín, el Ayuntamiento evaluará sus resultados antes de decidir si el modelo de iluminación puede extenderse al resto del casco histórico.

Cómo participar

El primer taller ciudadano se celebrará este jueves a las 18:00 horas en la Gerencia de Urbanismo.

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Además de asistir a las sesiones presenciales, la ciudadanía podrá participar a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento para proponer contenidos relacionados con la historia, el patrimonio y la identidad de La Laguna. Todas las aportaciones serán analizadas antes de su posible incorporación al proyecto piloto.