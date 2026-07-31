La avenida de La Trinidad reabre al tráfico tras dos semanas de obras

La avenida de La Trinidad, una de las principales vías de acceso al centro de La Laguna, ha quedado reabierta por completo al tráfico tras finalizar los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento ejecutados por el Ayuntamiento.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha permitido renovar el pavimento de ambos sentidos de circulación, mejorar elementos de saneamiento y corregir distintos puntos deteriorados de esta conexión urbana, utilizada a diario por vehículos, transporte público y peatones.

El proyecto se ha completado en dos semanas, siete días antes del plazo previsto inicialmente. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la intervención ha supuesto una mejora significativa en una vía de alta intensidad de uso y subrayó que los trabajos han permitido recortar los tiempos programados.

Nuevo asfaltado en ambos sentidos

Durante la intervención se retiró la antigua capa de asfalto de la avenida para aplicar una nueva capa de rodadura en ambos sentidos. Los trabajos incluyeron también el refuerzo de varias tapas de alcantarillado, la restitución de imbornales y la reparación de pequeños hundimientos laterales en la zona del túnel del tranvía.

Según explicó el alcalde, estos refuerzos eran necesarios para mejorar la seguridad de la vía y evitar posibles riesgos en el futuro. La avenida de La Trinidad soporta una circulación elevada por su papel como conexión directa con el casco urbano y por la presencia de servicios públicos, comercios y transporte colectivo en su entorno.

La actuación se programó durante el verano para reducir el impacto sobre la movilidad, coincidiendo con una etapa de menor actividad lectiva y con una bajada parcial de los desplazamientos vinculados a negocios y centros de trabajo de la zona.

Trabajos diurnos y nocturnos

El concejal de Obras, Ángel Chinea, explicó que la planificación se diseñó para causar las menores molestias posibles a residentes, comerciantes y conductores. Para ello, las obras se dividieron en algo más de una semana de trabajos diurnos y dos jornadas de labores nocturnas.

Las últimas actuaciones se centraron en remates de calzada, conexiones con las vías del tranvía y tareas de menor alcance, entre ellas el pintado de la señalización horizontal.

Las mejoras no se limitaron a la avenida de La Trinidad. El Ayuntamiento también intervino en vías transversales del entorno, como la calle Barcelona, dentro del mismo proyecto de acondicionamiento.

Coordinación con servicios del entorno

La ejecución de las obras obligó a aplicar cortes y desvíos de tráfico durante las dos semanas de actuación. Para ordenar esos cambios, el Ayuntamiento mantuvo contacto con distintos servicios y entidades afectadas, entre ellos aparcamientos subterráneos, el centro de salud de la zona, Tranvía de Tenerife y Titsa.

El Consistorio también trasladó información a comerciantes y residentes para compatibilizar los trabajos con la actividad diaria de la avenida. La intervención se desarrolló por fases con el objetivo de mantener la movilidad en el entorno y reducir la afección sobre los accesos al centro.