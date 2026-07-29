La Laguna prepara cortes de tráfico y refuerzos de seguridad para el concierto de Arde Bogotá

El Ayuntamiento de La Laguna ha perfilado el dispositivo de seguridad y movilidad previsto para el concierto de Arde Bogotá, que se celebrará este sábado, 1 de agosto, en el estadio Francisco Peraza.

La actuación está prevista para las 21:00 horas, aunque la apertura de puertas se realizará a partir de las 19:00 horas por la avenida Tabares Bartlet. El Consistorio calcula que el evento reunirá entre 12.000 y 15.000 personas, por lo que recomienda acudir con antelación y utilizar el transporte público.

La reunión de coordinación se celebró esta semana en el Ayuntamiento y estuvo presidida por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. También participaron los concejales Badel Albelo, responsable de Seguridad Ciudadana; Fran Hernández, de Servicios Municipales; Adrián del Castillo, de Cultura; y Carla Cabrera, de Presidencia y Planificación.

Al encuentro asistieron representantes técnicos de distintas áreas municipales, del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, de la Policía Local y de la productora que coordina el concierto.

Cortes de tráfico desde las 18:00 horas

El dispositivo de movilidad contempla distintos cortes de tráfico en el entorno del estadio Francisco Peraza. Según la información municipal, los desvíos y cierres de vías comenzarán, previsiblemente, a partir de las 18:00 horas.

Las restricciones afectarán al camino Fuentes Cañizares, en el cruce con San Diego; al Paseo Oramas con Tabares Bartlet; a Pozo Cabildo; a República Argentina; y a la calle Joaquín Turina.

El Ayuntamiento también prohibirá el acceso de camiones y guaguas desde la plaza Poeta Manuel Verdugo hacia Marcos Redondo. Esta plaza era conocida anteriormente como 18 de Julio.

A pesar de las restricciones, se permitirá el acceso exclusivo a los garajes de los vecinos y vecinas del entorno.

Refuerzo del transporte público

El Consistorio recomienda utilizar el transporte público para acudir al concierto, ante la elevada afluencia prevista y las limitaciones de tráfico en el entorno del recinto.

Con motivo del evento, se programarán refuerzos en varias líneas de guagua para facilitar la llegada y salida del público.

La recomendación municipal se dirige tanto a quienes se desplacen desde otros municipios de Tenerife como al público procedente del área metropolitana.

Hospital de campaña y tres ambulancias medicalizadas

El operativo incluye medidas específicas en materia sanitaria. En los alrededores del estadio se instalará un hospital de campaña, coordinado con el 1-1-2, y habrá tres ambulancias medicalizadas para atender posibles incidencias durante la jornada.

También se reforzará la presencia de agentes de la Policía Local de La Laguna, junto al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. A ello se sumará la seguridad privada contratada por la promotora del concierto.

Nuevas reuniones de coordinación

A lo largo de la semana se celebrarán nuevas reuniones entre los equipos de seguridad implicados para terminar de definir el dispositivo del sábado.

En esos encuentros se abordarán los detalles sobre accesos, movilidad, atención sanitaria, presencia policial y coordinación con la promotora.