Benito Cabrera cierra la temporada del Teatro Leal con el recital 'Islas y cuerdas'

El Teatro Leal de La Laguna cerrará este jueves, 30 de julio, su temporada 2025-2026 con el recital 'Islas y cuerdas', una propuesta de Benito Cabrera junto a músicos de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

El concierto comenzará a las 20:00 horas y tendrá como eje el diálogo entre el timple y los instrumentos de cuerda de cámara. La actuación pondrá también el cierre al programa cultural del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, que se ha celebrado esta semana en el municipio.

Un recital de timple y cuerda de cámara

'Islas y cuerdas' plantea un encuentro entre el sonido del timple y el formato de cuarteto de cuerda, con una propuesta que conecta la música de raíz canaria con el lenguaje musical europeo.

Benito Cabrera interpretará una selección de piezas en las que el folclore y la identidad canaria sirven como punto de partida para renovar el sonido de la música clásica de cámara.

El programa incluirá además una adaptación de uno de los quintetos para guitarra del compositor italiano Luigi Boccherini, como guiño al repertorio del siglo XVIII.

El timple, protagonista en el escenario lagunero

Benito Cabrera está considerado una de las figuras clave del timple contemporáneo. Su trayectoria ha contribuido a situar este instrumento en espacios escénicos y repertorios más amplios, más allá de su papel tradicional dentro del acompañamiento folclórico.

En este recital, el timple aparece como instrumento principal en diálogo con la cuerda de cámara, dentro de una propuesta que combina tradición, arreglos contemporáneos y referencias al repertorio clásico.

Cierre cultural del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna

El concierto clausura también el programa cultural del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la Universidad de La Laguna y la Fundación CajaCanarias.

El campus se ha desarrollado desde el lunes 27 de julio hasta este jueves, 30 de julio, con una programación centrada en algunos de los grandes debates actuales.

Entre los asuntos abordados figuran la revitalización de la democracia, los derechos humanos, el patrimonio, la gobernanza global, la seguridad internacional y los desafíos de la inteligencia artificial.

Participantes del campus

La segunda edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna ha contado con la presencia de personalidades de prestigio internacional en distintos ámbitos.

Entre ellas figuran Mohamed Joudat, presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio y del Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio, y Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta y directora jurídica del Grupo Banco Mundial.

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La programación cultural del campus busca complementar la actividad académica con propuestas vinculadas al patrimonio, la diversidad y la identidad cultural.