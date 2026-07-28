La Laguna gana el Premio Nacional Reina Letizia por su modelo de accesibilidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha sido galardonado con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia en la modalidad de Accesibilidad y Diseño Universal en Municipios, el principal reconocimiento estatal en esta materia. El fallo del jurado fue publicado este martes, 28 de julio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El premio, convocado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad, reconoce el trabajo desarrollado por el municipio para avanzar en la plena inclusión de las personas con discapacidad.

En su resolución, el jurado destaca que La Laguna ha abierto esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad a las personas con discapacidad mediante la incorporación de la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes y servicios de atención a la ciudadanía. También subraya que el municipio ha hecho inclusivos los eventos de su agenda pública cívica y ha gestionado la protección del patrimonio histórico-artístico con la participación plena de las personas con discapacidad.

Un reconocimiento a la accesibilidad en una ciudad histórica

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha valorado el galardón como un reconocimiento colectivo, no solo al Ayuntamiento, sino al conjunto de la sociedad lagunera. Según señaló, el municipio lleva años trabajando para que la integración de las personas con discapacidad sea una realidad en ámbitos como la movilidad, la participación y la accesibilidad intelectual.

El regidor defendió que este premio demuestra que el patrimonio histórico y la accesibilidad universal pueden ser compatibles. En una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, esa convivencia obliga a buscar soluciones que permitan proteger el valor histórico del casco y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de todas las personas a utilizar y disfrutar los espacios públicos.

Espacios públicos, transporte, cultura y participación

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, explicó que La Laguna optaba al premio por una trayectoria basada en una visión transversal de la accesibilidad. Esa estrategia incluye actuaciones en urbanismo, edificación pública adaptada, transporte, nuevas tecnologías, comunicación, ocio, deporte y cultura.

El planteamiento municipal se apoya en el diseño para todas las personas. Esto implica planificar servicios y actividades que puedan ser utilizados y disfrutados por el conjunto de la ciudadanía, sin excluir a quienes tienen alguna discapacidad física, sensorial, intelectual o del desarrollo.

Según el Ayuntamiento, esa línea de trabajo se ha desarrollado con la participación de distintas áreas municipales y con la colaboración de entidades sociales vinculadas a la discapacidad.

El papel del Consejo para la Discapacidad

Una de las piezas de esta estrategia es el Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, un órgano que reúne a entidades y colectivos del municipio para impulsar procesos de participación activa.

La Laguna cuenta además con un estatuto propio de la Defensora de las personas con Discapacidad, una figura que recoge quejas y sugerencias de la ciudadanía lagunera en esta materia.

El Ayuntamiento sitúa estos instrumentos dentro de una política municipal orientada a escuchar a las personas con discapacidad y a incorporar sus necesidades en la planificación de servicios, eventos y espacios públicos.

Entrega del premio el 3 de diciembre

Según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los galardones se entregarán en un acto institucional coincidiendo con el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

Los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia tienen más de 40 años de historia y desde 2022 se convocan con la condición de Premio Nacional del Gobierno de España. Su finalidad es reconocer trayectorias, iniciativas y contribuciones relevantes de personas, organizaciones e instituciones en distintos ámbitos de la discapacidad.

Las categorías incluyen la investigación, la accesibilidad universal en la administración local, la defensa de los derechos humanos, la cultura inclusiva y la protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

127 candidaturas y cinco galardones

En esta edición se recibieron 127 candidaturas y se concedieron un total de cinco galardones y dos menciones especiales distribuidos en cinco categorías.

El jurado estuvo integrado en un 71,4% por personas con discapacidad expertas en las materias objeto de los premios, según la información difundida por el Ministerio.

El objetivo de estos reconocimientos es impulsar iniciativas que contribuyan a hacer efectivos los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Española de Discapacidad y el artículo 49 de la Constitución Española.

Otros reconocimientos a La Laguna Inclusiva

El Premio Nacional Reina Letizia se suma a otros reconocimientos recibidos por el Ayuntamiento de La Laguna en los últimos años por sus políticas de accesibilidad e inclusión.

Entre ellos figuran el Premio Ciudad Accesible 2024 de la Unión Europea, el Premio Solidarios ONCE Canarias 2024, el bronce del Premio Europeo Capitales por la Diversidad y la Inclusión 2024 y el Premio CERMI 2022 del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

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La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha reconocido la estrategia La Laguna Inclusiva en su manual de buenas prácticas.