La Laguna celebra sus 530 años con la procesión de San Cristóbal por el casco histórico

San Cristóbal de La Laguna conmemoró este lunes 27 de julio una de las fechas más simbólicas de su calendario local. La ciudad celebró el 530 aniversario de su fundación y el día de su patrón, San Cristóbal, con una función religiosa en la Catedral y una procesión por algunas de las principales calles del casco histórico.

La jornada festiva comenzó a las 19:00 horas con una solemne eucaristía en el interior de la Catedral de La Laguna. Una hora después, sobre las 20:00 horas, la imagen de San Cristóbal salió del templo acompañada por su comitiva para recorrer el centro de la ciudad.

El itinerario discurrió por las calles Juan de Vera, San Agustín, Núñez de la Peña y La Carrera, antes de regresar de nuevo a la Catedral. En el recorrido participó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto a otros representantes de la Corporación municipal.

San Cristóbal volvió a recorrer el casco histórico

La procesión del patrón se enmarcó en una jornada que unió el componente religioso con la memoria histórica de la ciudad. San Cristóbal da nombre al municipio y mantiene una vinculación directa con la identidad fundacional de La Laguna.

La celebración recuperó el recorrido por el centro histórico, un espacio que concentra parte del patrimonio urbano más representativo de Tenerife. Las calles por las que pasó la imagen forman parte del núcleo histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1999.

Una fecha ligada al origen de la ciudad

La fecha del 27 de julio de 1496 se toma tradicionalmente como referencia para la fundación de La Laguna. Ese momento se sitúa al término de la conquista de Tenerife por las tropas dirigidas por Alonso Fernández de Lugo, que posteriormente recibió el título de Adelantado.

Aunque la tradición local fija esa fecha como origen de la ciudad, el Concejo de la isla de Tenerife se constituyó oficialmente en La Laguna en 1497. A partir de entonces, la ciudad pasó a ocupar un papel central en la organización política y administrativa de la Isla.

La Laguna fue durante siglos uno de los principales centros institucionales, religiosos y culturales de Tenerife. Su trazado urbano, sus edificios históricos y su relación con la expansión atlántica explican buena parte de su relevancia patrimonial actual.

Una ciudad Patrimonio Mundial

El aniversario fundacional se celebró en una ciudad que conserva un papel destacado dentro del patrimonio histórico de Canarias. La Laguna se levantó en una meseta interior de Tenerife, a unos 550 metros sobre el nivel del mar, junto a la antigua laguna que dio nombre al municipio.

Su valor no se limita a edificios concretos. La singularidad de La Laguna está también en su planificación urbana, en la relación entre sus calles, plazas, iglesias, conventos y casas tradicionales, y en la manera en que ese modelo influyó en otras ciudades fundadas posteriormente en el ámbito atlántico.

El casco histórico mantiene una estructura reconocible, con vías como La Carrera, San Agustín o Nava y Grimón, que concentran una parte importante de la vida cultural, comercial y patrimonial del municipio.

El valor de la tradición para La Laguna

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la importancia de esta conmemoración como una forma de recordar los orígenes del municipio y de poner en valor su cultura, su patrimonio y su identidad.

La celebración del patrón y del aniversario fundacional funcionó también como una jornada de encuentro para vecinos, colectivos y representantes institucionales. La dimensión religiosa de la eucaristía y la procesión convivió con el valor histórico de una fecha que remite al nacimiento de la ciudad.

En el caso de La Laguna, la memoria fundacional tiene un peso especial por su condición de antigua capital insular, por su vínculo con la historia de Tenerife y por su reconocimiento internacional como ciudad Patrimonio Mundial.

La Catedral, punto de inicio de los actos

La Catedral de San Cristóbal de La Laguna, también conocida como Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, fue el punto de inicio y regreso de la procesión. El templo es la sede de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, también llamada Diócesis Nivariense.

El edificio se encuentra en pleno casco histórico y forma parte del paisaje urbano más reconocible de la ciudad. Su fachada, su cúpula y su ubicación en el centro de La Laguna la convierten en uno de los principales referentes religiosos y patrimoniales del municipio.

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La función religiosa se celebró en honor a San Cristóbal, antes de la salida procesional de la imagen por las calles del centro.