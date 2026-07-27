Tejina celebra sus jornadas de historia y patrimonio con el centenario del Teatro Unión y la Banda San Sebastián

Tejina celebrará del 27 al 31 de julio la XII edición de las Jornadas de divulgación de la historia y el patrimonio local, un encuentro que este año tendrá un significado especial al coincidir con el centenario del Teatro Unión Tejina y de la Banda de Música San Sebastián, dos entidades fundamentales en la vida cultural y social de este núcleo del nordeste de La Laguna.

El programa se desarrollará durante cuatro sesiones, los días 27, 28, 29 y 31 de julio, en el Teatro Unión Tejina. Todas las actividades comenzarán a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Las sesiones estarán moderadas por Mirian Arvelo Suárez, Nydia Rodríguez Hernández y Natalia del Castillo Ramos.

La iniciativa reúne a investigadores, docentes y especialistas en distintas disciplinas para profundizar en la historia local, la arqueología, la memoria documental, la educación, el patrimonio y los cambios sociales que han marcado la evolución de Tejina y de la comarca nordeste lagunera.

Antonio Tejera Gaspar abrirá el programa

La sesión inaugural, prevista para el lunes 27 de julio, contará con la participación de Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna y Premio Canarias de Patrimonio Histórico. Su conferencia estará dedicada a los yacimientos arqueológicos más representativos de la zona.

La presencia de Tejera Gaspar permitirá situar el papel del nordeste de Tenerife dentro del sistema de asentamientos guanches y acercar al público parte de las investigaciones desarrolladas sobre las sociedades preeuropeas del Archipiélago, especialmente en ámbitos como la organización social, la religiosidad y los contactos atlánticos.

Ese mismo día intervendrá también la historiadora y profesora de la Universidad de La Laguna Judit Gutiérrez de Armas, que analizará las referencias a Tejina y su entorno en el fondo documental del conde de Sietefuentes, conservado en el Archivo Diocesano. Su ponencia abordará aspectos de la vida social, económica y religiosa de la comarca durante la Edad Moderna.

Patrimonio, memoria y fiestas patronales

El concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, destaca que estas jornadas aportan una dimensión de conocimiento al calendario festivo de Tejina. Según el edil, las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé no solo son un espacio de devoción y celebración popular, sino también una oportunidad para reforzar la memoria colectiva.

Cartel de la XII edición de las Jornadas de divulgación de la historia y el patrimonio local de Tejina / Ayuntamiento de La Laguna

Cordobés subraya que el programa contribuye a preservar el patrimonio inmaterial de la comunidad, a fortalecer la identidad local y a facilitar la transmisión de saberes entre generaciones. En este sentido, las jornadas conectan el trabajo académico con la participación vecinal y con la labor de colectivos culturales que llevan años implicados en la defensa de la historia del pueblo.

La historia sanitaria y la educación, protagonistas del martes

El martes 28 de julio, bajo la moderación de Nydia Rodríguez Hernández, el programa continuará con una ponencia de Guadalberto Hernández sobre la historia sanitaria del nordeste. La intervención abordará la evolución de la asistencia médica y de las redes comunitarias de cuidados, desde los primeros dispositivos locales hasta la consolidación de estructuras sanitarias más modernas.

La charla permitirá acercarse a un aspecto esencial de la historia social: cómo se organizaban los cuidados, qué recursos existían y de qué manera la comunidad fue respondiendo a las necesidades de salud de la población.

En la misma sesión, la investigadora en didáctica de las ciencias sociales Laura Isabel Marcano González analizará la presencia de contenidos canarios en los libros de texto de secundaria, con atención específica al caso de Tejina.

Documentos inéditos y memoria del siglo XVIII

La tercera sesión tendrá lugar el miércoles 29 de julio y estará moderada por Natalia del Castillo Ramos. Uno de los actos centrales será la presentación del tercer tomo de Documentos para la Historia de Tegueste, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo y Valle de Guerra (siglo XVIII).

Se trata de una obra colectiva coordinada por Sergio A. Oliva López que reúne fuentes inéditas sobre poblamiento, economía y vida cotidiana en el nordeste de Tenerife durante el siglo XVIII. El volumen se plantea como una herramienta útil tanto para investigadores como para vecinos interesados en conocer mejor la historia de su entorno.

En esta publicación participan como coautores Francisco Cejas-Fuentes Padrón, Carlos O. Hernández González, Elías de León Díaz, Juan Elesmi de León Santana y María del Pilar Vallejo Cuadrado, entre otros.

La Librea de Tejina y el Regimiento de Ultonia

La jornada del miércoles se completará con la intervención del historiador Ricardo Marcos Fajardo Hernández, especialista en unidades militares de origen irlandés en el ejército español.

Su ponencia abordará la perdida Librea de Tejina y su relación con el Regimiento de Ultonia, una perspectiva poco conocida de la historia militar vinculada al municipio y a sus manifestaciones festivas y patrimoniales.

Memoria oral, educación y cien años de cultura

La clausura de las jornadas será el viernes 31 de julio, de nuevo con moderación de Nydia Rodríguez Hernández. En esta última sesión, el investigador Rubens Ascanio Gómez ofrecerá una ponencia centrada en las memorias de residencia en Tejina, a partir de testimonios, documentos y relatos que ayudan a reconstruir la vida cotidiana del pueblo durante el último siglo.

A continuación, la docente e investigadora María José Ruiz González revisará la evolución de la educación en Tejina, desde las primeras escuelas y métodos tradicionales hasta los cambios pedagógicos que han marcado la formación de generaciones de vecinos y vecinas.

El cierre estará dedicado a los cien años de la Banda de Música San Sebastián y del Teatro Unión Tejina. Juan Luis Herrera Pérez y Miguel A. López González repasarán la relación histórica entre ambas instituciones, sus principales hitos y los momentos que han contribuido a convertirlas en referencias culturales del pueblo.

Entidades participantes

La XII edición de las Jornadas de divulgación de la historia y el patrimonio de Tejina cuenta con la participación de la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, el Teatro Unión Tejina, la Agrupación Cultural San Sebastián, la Asociación de Vecinos Las Tres Calles, la Asociación Corazones de Tejina, Fuentes de Tejina y la Asociación Cultural Reyes Magos, entre otras entidades locales.