La Laguna proyectará imágenes históricas en la calle San Agustín con un plan piloto de iluminación patrimonial

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un proyecto piloto de iluminación patrimonial en la calle San Agustín, una de las vías más representativas del casco histórico lagunero y uno de los espacios urbanos más reconocibles de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias.

La intervención plantea incorporar, de manera experimental, luminarias con gobos, un sistema que permite proyectar imágenes o motivos sobre fachadas, pavimentos u otros elementos del entorno. En este caso, la intención municipal es utilizar la luz para mostrar escenas históricas, símbolos, personajes o referencias alegóricas vinculadas a la arquitectura, la historia y el patrimonio de La Laguna.

El proyecto se integra en el bloque de iluminación del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, una hoja de ruta que marcará durante los próximos años la conservación, planificación y uso sostenible del conjunto histórico. La actuación se desarrollará con criterios de respeto patrimonial, sostenibilidad y participación ciudadana.

Un proyecto piloto con participación vecinal

La propuesta no se plantea como una actuación definitiva, sino como una experiencia inicial que permitirá analizar su impacto antes de tomar futuras decisiones. El Ayuntamiento prevé abrir un proceso participativo a partir del 30 de julio, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los detalles del proyecto y participe en la elección de los contenidos que podrían proyectarse.

Este proceso incluirá un taller ciudadano y otras acciones presenciales y digitales que se anunciarán próximamente. La idea es que vecinos, vecinas, colectivos y personas interesadas en el patrimonio local puedan opinar sobre qué relatos, imágenes o referencias históricas deben formar parte de esta nueva lectura nocturna de San Agustín.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que la iniciativa supone un paso en la modernización del alumbrado urbano, pero siempre desde el respeto al patrimonio y con la ciudadanía en el centro del proceso. El regidor subraya que se trata de una experiencia controlada y participativa, que permitirá valorar sus resultados antes de plantear una posible extensión a otras calles del conjunto histórico.

La luz como relato del patrimonio

El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, defiende que este proyecto responde a una forma contemporánea de gestionar el patrimonio urbano. Según el edil, el Plan de Gestión incorpora aspectos como la movilidad, la sostenibilidad, la participación y la iluminación como partes inseparables de la experiencia de la ciudad histórica.

La actuación pretende mejorar la lectura nocturna del patrimonio, reforzar la seguridad y avanzar hacia un modelo lumínico menos invasivo. En lugar de sumar elementos al paisaje urbano, el plan busca integrar alumbrado público, iluminación ambiental y proyecciones artísticas en una única solución técnica.

Qué son las luminarias con gobos

Los gobos son piezas o filtros que se colocan en determinados proyectores para generar formas, textos o imágenes mediante la luz. Su uso es habitual en espacios escénicos, museográficos y arquitectónicos, pero en los últimos años también se ha incorporado a proyectos urbanos vinculados al patrimonio.

En San Agustín, este sistema se utilizaría para proyectar contenidos relacionados con los más de cinco siglos de historia de La Laguna. La elección final de esos contenidos dependerá del proceso participativo y de las evaluaciones técnicas y patrimoniales.

San Agustín, una calle clave del casco histórico

La calle San Agustín reúne algunos de los edificios más reconocidos del centro histórico lagunero y forma parte del paisaje urbano que ha contribuido al reconocimiento internacional de la ciudad. La Laguna fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su modelo urbano no fortificado, trazado en cuadrícula, que sirvió de referencia para ciudades coloniales en América. La propia UNESCO destaca que San Cristóbal de La Laguna fue el primer ejemplo de ciudad colonial española no fortificada con un trazado que anticipó modelos urbanos posteriores en el continente americano.

La intervención en San Agustín se enmarca en esa condición patrimonial, por lo que el Ayuntamiento insiste en que cualquier cambio deberá respetar la identidad histórica, la escala urbana y la percepción visual del entorno.

Un Plan de Gestión para la ciudad histórica

El proyecto de iluminación forma parte del primer Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de La Laguna, que se está desarrollando mediante varios programas especializados. El documento tiene como finalidad actualizar la forma en que se conserva, se vive y se planifica el conjunto histórico.

El Ayuntamiento ya había activado en marzo la fase operativa de este plan, con la coordinación de distintos equipos redactores y bajo la estructura de la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica (OGICH), dependiente de la Gerencia de Urbanismo. Este órgano se encarga de articular los trabajos técnicos y de asegurar una visión común en los distintos apartados del plan.

Cuatro líneas de trabajo

El Plan de Gestión se ha organizado en diferentes bloques. El Plan Estratégico y Operativo, adjudicado a la UTE Fundación Ecológica Urbana y Territorial & Cabrera Febles Arquitectos, definirá las líneas generales de protección del bien y un sistema de gestión documentado para medir la calidad de vida de la población residente y preservar el Valor Universal Excepcional de La Laguna.

El apartado de Movilidad y Diseño de Espacios Libres, a cargo de la UTE Buchanan-Trion, abordará la compatibilidad entre accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad e identidad histórica.

El Plan de Iluminación y el proyecto piloto de San Agustín han sido adjudicados a Intervento por 135.646,91 euros. Su objetivo es diseñar un sistema lumínico que reduzca la intrusión visual y mejore la percepción del patrimonio durante la noche.

Por su parte, el Plan de Participación y Comunicación, contratado a Urbanfix, tendrá un papel transversal para garantizar que la ciudadanía intervenga de forma efectiva en la definición del modelo.

Una inversión de casi 600.000 euros

La redacción de los cuatro planes supone una inversión total de 595.490,62 euros, financiada por el Ayuntamiento de La Laguna y cofinanciada por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Canarias. En el proceso participan también el Área de Servicios Municipales y la Gerencia de Urbanismo.

Cada equipo contará con perfiles especializados en patrimonio, urbanismo, movilidad, iluminación, antropología, geografía y comunicación. El objetivo es que la planificación del casco histórico no se limite a la conservación de edificios, sino que incorpore también la vida cotidiana, los desplazamientos, el paisaje urbano, la actividad social y la relación entre la ciudad y sus habitantes.

Seguimiento durante una década

El plazo de ejecución del Plan de Gestión será de cinco años, aunque su aplicación efectiva se extenderá durante una década. El documento está concebido como un sistema vivo, con indicadores, seguimiento y capacidad de adaptación a los cambios sociales, ambientales y económicos.

El Ayuntamiento sostiene que esta herramienta responde a las nuevas exigencias de la UNESCO para las ciudades Patrimonio Mundial, que deben disponer de instrumentos actualizados para garantizar una conservación efectiva y sostenible.

Noticias relacionadas

En el caso de la iluminación, la administración local y el Gobierno de Canarias ya habían situado este ámbito como una prioridad para el conjunto histórico. El plan busca preservar la integridad histórica y visual de la ciudad, promover un uso respetuoso del espacio nocturno y tener en cuenta los protocolos contra la contaminación lumínica asociados al valor científico y cultural del cielo de Canarias.