Inician los trabajos de adecuación y repavimentación de la avenida Gandhi en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado esta semana los trabajos de adecuación, mejora y repavimentación de la avenida Gandhi. Estas intervenciones, que tendrán una duración aproximada de un mes, forman parte del proyecto de rehabilitación del polígono industrial de Los Majuelos, una de las principales áreas industriales del municipio.

"Las actuaciones contempladas en este proyecto específico de esta vía de conexión es la construcción de una rotonda en la intersección con la avenida El Paso", sentencia el alcalde del municipio Luis Yeray Gutiérrez. La idea es optimizar la regulación y distribución del tráfico rodado de la zona, que conlleva el paso de un gran número de vehículos de gran tamaño, como camiones y furgonetas de reparto.

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Dentro de las labores previstas, ya se ha procedido al levantamiento de la anterior capa asfáltica y otros materiales intermediarios para acondicionar la zona y permitir la instalación de esta nueva rotonda, mejorando la capa de rodadura y otras infraestructuras subterráneas de saneamiento y abastecimiento de agua.