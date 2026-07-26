La OMIC de La Laguna llevará su campaña de verano a Bajamar, Punta del Hidalgo, La Cuesta y Taco

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, pondrá en marcha una campaña de verano en distintos núcleos costeros y comerciales de La Laguna para informar a la ciudadanía sobre sus derechos durante las vacaciones y el periodo de rebajas.

La iniciativa, denominada ‘¡Que el calor no te haga perder la cabeza!’, se desarrollará mediante carpas informativas en Bajamar, Punta del Hidalgo, La Cuesta y Taco.

El personal de la OMIC atenderá directamente a vecinos, visitantes y consumidores, resolverá dudas y distribuirá material sobre consumo responsable, contratación de viajes, compras por internet y garantías durante las rebajas.

Fechas y lugares de la campaña de la OMIC

La campaña recorrerá distintos puntos del municipio entre el 25 y el 30 de julio.

Las carpas estarán instaladas:

Los días 25 y 26 de julio en Bajamar.

Los días 27 y 28 de julio en Punta del Hidalgo.

El 29 de julio en La Cuesta.

El 30 de julio en Taco.

El Ayuntamiento ha escogido estos núcleos por la afluencia de personas que registran durante el verano y por la actividad comercial que concentran.

Consejos para contratar viajes y alojamientos

Uno de los principales bloques de la campaña estará dedicado a la contratación de vacaciones.

La OMIC recomienda recurrir únicamente a empresas de confianza y revisar con atención las condiciones de las reservas antes de formalizar cualquier pago.

También aconseja conservar los contratos, justificantes, correos electrónicos y demás documentación relacionada con la contratación. Estos documentos pueden ser necesarios en caso de tener que presentar una reclamación.

La campaña recuerda además la conveniencia de valorar la contratación de un seguro de viaje adaptado a las características del desplazamiento.

Derechos ante retrasos y cancelaciones de vuelos

La información distribuida por la OMIC incluye referencias a los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo.

La normativa europea contempla derechos específicos en caso de retraso, cancelación de un vuelo o denegación de embarque.

El objetivo del servicio municipal es que las personas consumidoras conozcan estas garantías antes de viajar y sepan cómo actuar si se produce alguna incidencia.

Precauciones en las compras por internet

La campaña también ofrece recomendaciones para comprar de forma segura a través de internet.

Antes de introducir datos personales o bancarios, la OMIC aconseja comprobar que la página web sea segura y revisar las condiciones de venta, pago y entrega.

El material informativo insiste igualmente en la importancia de guardar todos los comprobantes y comunicaciones vinculadas con la compra.

¿Qué derechos tienen los consumidores durante las rebajas?

Los artículos rebajados mantienen las mismas garantías que los productos vendidos durante el resto del año.

Los establecimientos deben mostrar de forma clara los precios y ofrecer información suficiente para que el consumidor pueda conocer el importe anterior y el rebajado.

La OMIC recuerda además que los productos con defectos no pueden comercializarse como artículos de rebajas. En esos casos deben identificarse como saldos.

El concejal delegado de la OMIC, Sergio Eiroa, señaló que el objetivo es evitar que las compras y las contrataciones propias del verano terminen generando conflictos por falta de información.

Asesoramiento personalizado en las carpas

Además del reparto de dípticos, el personal municipal atenderá de manera individual a quienes se acerquen a los puntos informativos.

La OMIC responderá preguntas sobre compras, garantías, viajes, servicios contratados y posibles reclamaciones.

Eiroa explicó que el servicio intensifica su actividad durante el verano debido al aumento de los desplazamientos, las compras y la contratación de servicios.

Cómo contactar con la OMIC de La Laguna

Las personas que necesiten información también pueden acudir a la sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, situada en la calle San Agustín, número 54.

El servicio atiende además a través del teléfono 922 314 313 y del correo electrónico omic@lalaguna.es.