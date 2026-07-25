La Laguna amplía en agosto el programa 'Bajamar sin límites' para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de La Laguna mantendrá durante el mes de agosto el programa 'Bajamar sin límites', una iniciativa dirigida a personas con discapacidad que promueve la actividad física, la participación social y el ocio saludable en las piscinas públicas de Bajamar.

El proyecto, impulsado por la Unidad de Accesibilidad y Discapacidad del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, continuará desarrollándose tras la acogida registrada durante el mes de julio, en el que han participado más de una veintena de usuarios.

¿Qué es 'Bajamar sin límites'?

'Bajamar sin límites' es un programa gratuito financiado por el Ayuntamiento de La Laguna que busca fomentar un estilo de vida activo entre las personas con discapacidad en un entorno accesible.

Las actividades se desarrollan en las piscinas públicas de Bajamar y están adaptadas a las necesidades de cada participante.

El objetivo es favorecer la autonomía personal, promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas que forman parte del programa.

Ejercicio al aire libre con profesionales especializados

Las sesiones están dirigidas por un equipo formado por un fisioterapeuta, que también coordina el programa, dos monitores y un auxiliar de apoyo.

Durante las jornadas se realizan ejercicios al aire libre y actividades acuáticas adaptadas a las características de cada grupo.

Según explicó la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, la ampliación al mes de agosto responde al alto grado de satisfacción mostrado por las personas participantes.

Transporte adaptado y material específico

El programa incluye un servicio de transporte adaptado desde distintos puntos del municipio para facilitar el acceso a las instalaciones de Bajamar.

Además, dispone de dispositivos adaptados que permiten que las personas usuarias de silla de ruedas puedan participar en las actividades acuáticas con las garantías previstas por la organización.

Las plazas se distribuyen en dos grupos que desarrollan las actividades cuatro días a la semana, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

¿Cómo solicitar una plaza?

Las personas interesadas en incorporarse al programa durante el mes de agosto pueden presentar su solicitud de forma presencial en las oficinas del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, situadas en la calle Herradores, número 11.

También pueden obtener información y realizar las gestiones a través del teléfono 922 25 06 36.