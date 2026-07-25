El Barómetro de La Laguna 2025 recoge las principales preocupaciones y propuestas de la ciudadanía

El Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna ha presentado a los grupos políticos de la Corporación municipal el Barómetro de La Laguna 2025, un estudio que analiza la percepción de la ciudadanía sobre la situación del municipio, sus principales inquietudes, necesidades y propuestas de mejora.

El trabajo ha sido elaborado conjuntamente con la Universidad de La Laguna y alcanza este año su tercera edición consecutiva. Su objetivo es ofrecer una radiografía de la realidad social, económica y ciudadana del municipio a partir de la opinión de sus vecinos y vecinas.

Durante la presentación, los representantes del Foro Económico y Social expusieron a los concejales de las distintas formaciones políticas las principales conclusiones del documento.

Una herramienta para conocer las preocupaciones de La Laguna

El Barómetro de La Laguna permite identificar los asuntos que más influyen en la calidad de vida de la población y conocer cómo valora la ciudadanía la evolución del municipio.

La información recogida en el estudio puede servir como apoyo para la planificación de las políticas públicas y para la toma de decisiones por parte de las administraciones.

El proyecto se ha consolidado durante sus tres ediciones como una de las principales iniciativas impulsadas por el Foro Económico y Social, al ofrecer información periódica sobre las necesidades y demandas de la población lagunera.

Una herramienta para conocer las preocupaciones de La Laguna

El Barómetro de La Laguna permite identificar los asuntos que más influyen en la calidad de vida de la población y conocer cómo valora la ciudadanía la evolución del municipio.

La información recogida en el estudio puede servir como apoyo para la planificación de las políticas públicas y para la toma de decisiones por parte de las administraciones.

El proyecto se ha consolidado durante sus tres ediciones como una de las principales iniciativas impulsadas por el Foro Económico y Social, al ofrecer información periódica sobre las necesidades y demandas de la población lagunera.

Presentación a todos los grupos políticos

El documento fue presentado a los concejales y concejalas de las diferentes formaciones que integran el Ayuntamiento de La Laguna.

El Foro Económico y Social agradeció la acogida de los grupos políticos y el interés mostrado por conocer las conclusiones del estudio y las propuestas incluidas en él.

La presentación busca que la información recogida en el Barómetro pueda ser tenida en cuenta por la Corporación municipal en el análisis de las necesidades del municipio.

¿Dónde puede consultarse el Barómetro de La Laguna 2025?

El Barómetro de La Laguna 2025 ya está disponible para todas las personas interesadas.

La versión digital puede consultarse a través de la página web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. El estudio también cuenta con una edición impresa.

El documento está dirigido a vecinos, entidades, investigadores, administraciones públicas y cualquier persona que quiera conocer la percepción ciudadana sobre la realidad del municipio.

La Laguna ya prepara el Barómetro de 2026

El Foro Económico y Social y la Universidad de La Laguna trabajan desde comienzos de este año en la elaboración del Barómetro de La Laguna 2026.

La nueva edición dará continuidad al proyecto y permitirá disponer de una nueva actualización sobre la situación social, económica y ciudadana del municipio.

El propósito es mantener el Barómetro como una herramienta de participación y como un instrumento de apoyo para la toma de decisiones públicas en La Laguna.