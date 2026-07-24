La Ruta de la Tapa de San Benito supera las 125.000 ventas y roza los 500.000 euros en La Laguna

La Ruta de la Tapa de San Benito ha superado las 125.000 unidades vendidas durante sus dos primeras semanas y ha generado un impacto económico estimado de cerca de 500.000 euros en La Laguna.

La campaña, que celebra este año su decimoctava edición, cuenta con la participación de 47 establecimientos y permanecerá activa hasta el próximo 31 de julio.

La propuesta permite disfrutar de una tapa acompañada de una bebida por cuatro euros y vuelve a situarse como una de las iniciativas gastronómicas más destacadas del verano en el municipio.

Más de 125.000 tapas en dos semanas

Los datos registrados en la primera mitad de la campaña reflejan una elevada participación.

Los establecimientos adheridos han servido más de 125.000 tapas, una cifra que, según los organizadores, supone un récord para la iniciativa.

Ese volumen de ventas se traduce en cerca de medio millón de euros de consumo generado entre los negocios participantes.

La Ruta de la Tapa de San Benito está impulsada por la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna a través del Área de Comercio.

Un impulso para la hostelería de La Laguna

El concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, valoró la respuesta de la ciudadanía durante la primera quincena.

Según explicó, la ruta se ha consolidado como una de las citas del verano en La Laguna y contribuye a poner en valor el trabajo de la hostelería local.

Hernández destacó además el efecto de la campaña sobre la actividad económica, el comercio y el casco histórico del municipio.

Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, señaló que los resultados muestran el crecimiento que ha experimentado la iniciativa.

Pérez atribuyó el éxito de esta edición a la calidad de las propuestas gastronómicas y a la implicación de los establecimientos participantes.

¿Cómo votar por las mejores tapas?

La ciudadanía puede participar como jurado popular a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial.

En esta herramienta se puede consultar el listado de establecimientos adheridos, conocer las tapas presentadas y votar por las propuestas preferidas.

La participación del público determinará cuáles son las elaboraciones mejor valoradas de esta decimoctava edición.

La campaña continuará hasta el 31 de julio

La Ruta de la Tapa de San Benito seguirá activa hasta el próximo 31 de julio.

Durante ese periodo, los establecimientos participantes mantendrán la oferta de tapa y bebida por cuatro euros.

La iniciativa busca promocionar la gastronomía lagunera y apoyar la actividad de los negocios de hostelería y comercio durante los meses de verano.