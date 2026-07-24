La Laguna refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con nuevos talleres para personas mayores

El Ayuntamiento de La Laguna y ecca.edu han renovado su convenio de colaboración para dar continuidad al Aula de Cultura para Centros de Mayores 2026, un programa que busca promover el envejecimiento activo a través de la formación, el aprendizaje permanente y la participación social.

La iniciativa, impulsada por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, seguirá desarrollándose en las asociaciones de mayores del municipio con una oferta de talleres y actividades adaptadas a los intereses de este colectivo.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la directora gerente de ecca.edu, Gorety Almeida, en un acto en el que también participaron la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, y la coordinadora regional de proyectos de la entidad, Melania Leal.

¿Qué incluye el programa?

El Aula de Cultura para Centros de Mayores ofrece acciones formativas dirigidas a favorecer la autonomía personal y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Entre los contenidos previstos figuran talleres sobre competencias digitales, primeros auxilios, hábitos saludables, igualdad, derechos ciudadanos y desarrollo personal.

El programa también incorpora actividades de ocio activo, risoterapia y musicoterapia, orientadas a fomentar el bienestar emocional y la convivencia entre las personas participantes.

Las acciones formativas serán impartidas por ecca.edu mediante talleres adaptados a su sistema de enseñanza.

Un programa para fomentar el envejecimiento activo

El Ayuntamiento de La Laguna señala que esta iniciativa pretende favorecer un envejecimiento activo y ofrecer nuevos espacios de aprendizaje y participación para las personas mayores del municipio.

Según explicó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, este tipo de programas contribuyen a mejorar el bienestar emocional, estimular las habilidades cognitivas y combatir la soledad no deseada, una de las principales preocupaciones que afecta a este colectivo.

El convenio también permitirá mantener una programación estable en las asociaciones de mayores de La Laguna, adaptada a las necesidades e intereses de sus participantes.

Formación accesible para las personas mayores

El objetivo del programa es facilitar herramientas que ayuden a mantener la autonomía personal, favorezcan el desarrollo individual y promuevan la participación social.

Para ello, la programación combina contenidos formativos con actividades dirigidas al bienestar, dentro de una propuesta que apuesta por una formación accesible para las personas mayores del municipio.

La directora gerente de ecca.edu, Gorety Almeida, agradeció la confianza del Ayuntamiento de La Laguna para continuar desarrollando este proyecto y destacó la importancia de seguir ofreciendo espacios de aprendizaje a lo largo de la vida.

Con la renovación del convenio, ambas entidades mantendrán una colaboración que permitirá seguir desarrollando durante 2026 el Aula de Cultura para Centros de Mayores, una iniciativa orientada a impulsar el envejecimiento activo y la formación permanente en el municipio.