La Laguna pondrá en circulación 70.000 bonos para fomentar las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de La Laguna y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Fauca, han firmado el convenio que permitirá poner en marcha una nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local.

La campaña movilizará 1,4 millones de euros y pondrá en circulación 70.000 bonos destinados a incentivar las compras en los establecimientos del municipio.

Cada bono tendrá un valor de 20 euros. La ciudadanía abonará 10 euros y el Ayuntamiento de La Laguna aportará los otros 10, por lo que la Administración municipal financiará el 50% de su importe.

¿Cuántos bonos podrá comprar cada persona?

Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos.

Los bonos quedarán asociados al DNI o pasaporte del comprador. Quien adquiera los cinco disponibles abonará 50 euros y podrá disponer de bonos por un valor total de 100 euros para utilizarlos en los establecimientos participantes.

¿Cuándo saldrán a la venta los bonos de La Laguna?

La fecha de puesta en circulación todavía no se ha anunciado.

Antes deberá concluir el periodo de adhesión de los establecimientos y publicarse el listado definitivo de negocios participantes.

Una vez completado ese proceso, el Ayuntamiento de La Laguna comunicará cuándo podrán adquirirse los 70.000 bonos.

El número máximo de bonos que podrá canjear cada establecimiento dependerá del total de negocios adheridos a la campaña.

FAUCA gestionará la nueva edición

El convenio fue firmado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de FAUCA, Abbas Moujir.

En el acto también participaron el concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, y el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez.

FAUCA actuará como entidad colaboradora y se encargará de la gestión técnica de la campaña. También prestará apoyo durante el proceso de adhesión de los establecimientos y en el posterior desarrollo de la iniciativa.

El alcalde señaló que los Bonos Fomento al Comercio Local se han convertido en una de las políticas municipales de mayor impacto para respaldar el tejido económico del municipio.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que la campaña favorece las ventas de los establecimientos, ayuda a las familias y refuerza el comercio de proximidad en los pueblos y barrios de La Laguna.

Los estudios de tatuaje podrán adherirse

La principal novedad de esta edición será la incorporación de los estudios de tatuaje entre las actividades que podrán participar en la campaña.

El concejal accidental de Comercio indicó que la iniciativa ya forma parte del calendario comercial de La Laguna y recordó que esta edición permitirá movilizar 1,4 millones de euros.

Por su parte, el presidente de FAUCA aseguró que la campaña se ha convertido en una referencia en Canarias por el volumen de recursos movilizados y por su impacto directo sobre el comercio local.

La entidad trabajará ahora en la adhesión de los establecimientos y en la gestión de la nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local.