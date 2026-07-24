La Laguna convoca el 31 de julio los exámenes para cubrir 61 plazas en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Laguna celebrará el próximo 31 de julio los exámenes del proceso selectivo convocado para cubrir 61 plazas de funcionariado en la Administración local.

Más de 6.500 personas se han inscrito en unas pruebas que se desarrollarán en el Recinto Ferial de Tenerife y que permitirán cubrir puestos de los grupos A1, A2, C1 y C2.

La convocatoria fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife por la Concejalía de Presidencia y Planificación.

¿Dónde se celebrarán los exámenes?

Las pruebas tendrán lugar en el Recinto Ferial de Tenerife.

El Ayuntamiento ha establecido cuatro horarios diferentes en función de la categoría profesional a la que opten los aspirantes.

Los llamamientos serán los siguientes:

A las 8:00 horas, para auxiliar administrativo, grupo C2.

A las 11:00 horas, para administrativo, grupo C1.

A las 14:30 horas, para técnico de gestión, grupo A2.

A las 17:30 horas, para técnico de Administración General, grupo A1.

La concejala de Presidencia, Carla Cabrera, explicó que los exámenes serán custodiados y escoltados por representantes policiales para garantizar la seguridad, la neutralidad y la transparencia del proceso.

¿Cuántas plazas ofrece el Ayuntamiento de La Laguna?

La convocatoria incluye un total de 61 plazas. De ellas, trece corresponden a un sistema de promoción interna para cubrir puestos de administrativo del grupo C1.

Las otras plazas se repartirán de la siguiente manera:

Ocho plazas de técnico de Administración General, subgrupo A1.

Cinco plazas de técnico de gestión, subgrupo A2.

Seis plazas de personal administrativo, subgrupo C1.

Veintinueve plazas de auxiliar administrativo, subgrupo C2.

Más de 6.500 aspirantes

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el elevado número de personas inscritas en el proceso.

Según señaló, las más de 6.500 solicitudes reflejan el interés existente por acceder a un puesto fijo en la Administración local, tanto en las categorías de los grupos C1 y C2 como en las de A1 y A2.

El alcalde recordó además que el Ayuntamiento llevaba más de 20 años sin convocar procesos selectivos públicos para funcionarios de carrera que aspiraran a una plaza fija.

Relevo de personal en el Ayuntamiento

Luis Yeray Gutiérrez explicó que la convocatoria se produce en un momento en el que parte de la plantilla municipal se aproxima a la edad de jubilación o ya se encuentra en ella.

El proceso busca cubrir vacantes y reforzar la plantilla del Ayuntamiento mediante promoción interna y concursos de oposición pública.

El Consistorio considera necesario incorporar nuevo personal para garantizar el relevo generacional y mantener la gestión de los servicios municipales.

Un proceso con cuatro categorías

Los exámenes del 31 de julio abarcarán cuatro perfiles distintos dentro de la Administración local.

Las pruebas estarán dirigidas a quienes optan a puestos de auxiliar administrativo, administrativo, técnico de gestión y técnico de Administración General.

Carla Cabrera agradeció el trabajo realizado por el personal técnico del Área de Recursos Humanos y por las unidades municipales que han participado en la organización del proceso.

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La concejala también trasladó sus mejores deseos a las personas que acudirán a las pruebas para optar a una de las 61 plazas convocadas por el Ayuntamiento de La Laguna.