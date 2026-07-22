La Laguna refuerza la formación para mayores con una nueva edición del Aula de Cultura

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y ecca.edu han renovado su convenio de colaboración para dar continuidad al proyecto Aula de Cultura para Centros de Mayores 2026, una iniciativa impulsada por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida para promover el aprendizaje permanente, la participación social y el envejecimiento activo entre las personas mayores del municipio.

El acuerdo permitirá mantener durante 2026 un programa educativo y cultural en las asociaciones de mayores de La Laguna, con contenidos adaptados a los intereses y necesidades de este colectivo. La propuesta combina formación accesible, talleres prácticos y actividades orientadas al bienestar emocional, con el objetivo de ofrecer espacios de encuentro, convivencia y desarrollo personal.

La firma del convenio se celebró en las instalaciones del Consistorio lagunero y contó con la presencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y de la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz. En representación de ecca.edu asistieron Gorety Almeida, directora gerente y futura directora general de la entidad, y Melania Leal, coordinadora regional de proyectos.

Formación para favorecer la autonomía y la participación

El proyecto Aula de Cultura para Centros de Mayores 2026 busca ofrecer herramientas que ayuden a las personas participantes a mantener su autonomía, reforzar sus capacidades y seguir vinculadas a la vida social del municipio.

La programación incluye talleres sobre competencias digitales, primeros auxilios, hábitos saludables, igualdad, derechos ciudadanos y desarrollo personal. A estos contenidos se suman actividades de ocio activo, risoterapia y musicoterapia, pensadas para mejorar el bienestar emocional y favorecer la convivencia en los centros de mayores.

La formación se impartirá mediante talleres desarrollados bajo el sistema de enseñanza de ecca.edu, entidad con experiencia en educación a distancia y proyectos formativos dirigidos a diferentes colectivos. En este caso, el programa se adapta al contexto de las asociaciones de mayores, con una metodología orientada a la participación y al aprendizaje práctico.

Una herramienta frente a la soledad no deseada

Durante el acto de firma, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, defendió que este tipo de programas son una herramienta de apoyo al bienestar emocional de las personas mayores. El regidor señaló que la iniciativa permite fomentar el envejecimiento activo, mejorar habilidades cognitivas y contribuir a combatir la soledad no deseada, una realidad que afecta de forma creciente a este sector de la población.

La renovación del convenio consolida una colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace años. Desde ecca.edu, Gorety Almeida destacó la importancia de la cooperación entre entidades públicas y privadas para impulsar la formación en el municipio y agradeció la confianza del Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar acciones dirigidas a la población mayor.

Almeida subrayó además que el aprendizaje a lo largo de la vida es una fuente de bienestar y desarrollo personal, especialmente en etapas en las que mantener rutinas, relaciones sociales y nuevos estímulos resulta clave para la calidad de vida.

Los contenidos de los talleres estarán adaptados a las personas mayores

Uno de los bloques del programa estará centrado en las competencias digitales, un ámbito cada vez más necesario para realizar gestiones cotidianas, comunicarse con familiares o acceder a servicios públicos y privados. También se abordarán contenidos relacionados con los derechos ciudadanos, con el propósito de acercar información útil y comprensible a las personas participantes.

La programación incorpora talleres de primeros auxilios y hábitos saludables, además de actividades orientadas al bienestar emocional. La risoterapia, la musicoterapia y el ocio activo forman parte de este enfoque, que no se limita a la formación académica, sino que busca generar espacios de relación, confianza y participación dentro de la comunidad.