La Laguna abre un debate sobre el futuro de las relaciones entre Canarias y África

San Cristóbal de La Laguna acogerá este jueves, 23 de julio, una jornada dedicada a analizar las relaciones entre Canarias y África desde una perspectiva económica, social y comunitaria. El encuentro reunirá a representantes institucionales, asociaciones, colectivos vecinales, empresas y ciudadanía en el Centro Ciudadano San Jerónimo, en Taco.

El encuentro pretende abordar la relación entre ambos territorios más allá de su cercanía geográfica. Las intervenciones analizarán asuntos como los movimientos migratorios, el intercambio cultural, la participación ciudadana, la cooperación entre empresas y la creación de modelos de desarrollo que generen beneficios en las dos orillas.

La organización plantea el acto como un espacio para revisar la forma en la que Canarias se relaciona con los países africanos. El debate partirá de la idea de que el Archipiélago puede desempeñar un papel de conexión mediante proyectos económicos, sociales y culturales basados en la colaboración.

La sesión se celebrará en el Centro Ciudadano San Jerónimo, situado en el número 20 de la calle Dona, en el Cruce de Taco. El edificio pertenece al Distrito 3 y acoge habitualmente actividades promovidas por colectivos y asociaciones del entorno.

Cinco mesas sobre economía, migración y convivencia

La primera parte del programa pondrá el foco en la realidad social y económica de Canarias y África. Los participantes tratarán de identificar los elementos que comparten ambos territorios, así como los problemas que dificultan una relación más equilibrada.

La movilidad humana será uno de los asuntos presentes en las mesas. La intención de los organizadores es analizar los flujos migratorios junto con otros factores, como las oportunidades económicas, el desarrollo comunitario, la integración y el intercambio cultural.

El programa evitará limitar el diálogo al fenómeno migratorio y ampliará el análisis hacia cuestiones como el codesarrollo económico justo y la posibilidad de crear proyectos en los que participen instituciones, empresas y organizaciones sociales.

Nuevos modelos empresariales

Otra de las mesas estudiará el impacto de las empresas y de la economía social en Canarias y en distintos territorios africanos. La jornada plantea debatir sobre fórmulas empresariales que tengan en cuenta no solo los resultados económicos, sino también sus consecuencias sociales y ambientales.

El encuentro se inspira en los principios de la Economía del Bien Común, un modelo que sitúa entre sus valores la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la participación democrática.

La Federación Española de la Economía del Bien Común define este planteamiento como un sistema que busca priorizar a las personas y el interés colectivo. Para evaluar su aplicación en empresas y organizaciones utiliza herramientas que analizan la relación con trabajadores, clientes, proveedores y el entorno social.

El movimiento vecinal reclama un papel activo

La participación de las asociaciones de vecinos será otro de los ejes de la tarde. El presidente de la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias 8 Islas, Francisco Barreto, considera que estos colectivos pueden actuar como agentes de transformación y contribuir a mejorar la convivencia entre personas de diferentes procedencias.

El programa reserva una mesa específica a la participación ciudadana y otra a la convivencia intercultural. En ellas se abordará el papel de los barrios, las entidades comunitarias y las redes vecinales en la creación de espacios de encuentro.

También intervendrá el presidente-director del Instituto Canario de Animación Social (ICAS), Miguel Díaz. Esta asociación desarrolla desde 1987 programas relacionados con el asociacionismo, el voluntariado, la solidaridad, la formación de agentes sociales y el desarrollo comunitario.

África en Común apuesta por la cooperación al desarrollo

La Asociación África en Común, una de las impulsoras de la jornada, trabaja en proyectos de cooperación basados en la Economía del Bien Común. La organización fue presentada públicamente en la Universidad de La Laguna en 2024, aunque había quedado registrada el año anterior.

La entidad nació con la intención de promover iniciativas de desarrollo comunitario en diferentes países africanos. Entre sus líneas de actuación iniciales figuraban proyectos climáticos municipales y propuestas de capacitación agraria.

Su presidente, Sergio Pérez de la Cruz, señaló que la jornada de Taco busca replantear las relaciones entre el Archipiélago y el continente desde la cooperación horizontal. La organización considera que la proximidad geográfica debe traducirse en estrategias estables que incorporen criterios de justicia social, sostenibilidad y beneficio compartido.

Un documental y un manifiesto cerrarán el encuentro

Además de las mesas de debate, el programa incluye la proyección del documental 'Back to the Roots (Vuelta a las raíces)'. La película dará paso a un cine-fórum en el que los asistentes podrán intercambiar opiniones sobre los temas abordados.

La jornada terminará con la lectura de un manifiesto en defensa de una relación más estrecha entre Canarias y África. El documento pondrá el acento en el respeto mutuo, la colaboración social y económica y el desarrollo compartido.

Las personas interesadas en asistir todavía pueden formalizar su inscripción mediante el correo electrónico habilitado por África en Común: info@africaencomun.com.