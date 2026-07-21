Pilar Santana y Arsenio Pérez, Premio Pedro Molina Ramos por su vida dedicada al campo lagunero

Pilar Santana Hernández y Arsenio Pérez Díaz han recibido el Premio Pedro Molina Ramos 2026 por su trayectoria vinculada al sector primario de San Cristóbal de La Laguna. El Foro Económico y Social (FES) del municipio acordó concederles esta distinción como reconocimiento al trabajo, la constancia y el arraigo familiar que han mantenido durante décadas en el campo lagunero.

La entrega tuvo lugar el domingo 19 de julio en la Casa del Ganadero, durante la jornada final de la Feria Agroganadera de Tenerife, FAGATE 2026. El matrimonio protagoniza la cuarta edición de un galardón creado para poner en valor las aportaciones de personas, asociaciones, empresas e instituciones a la agricultura, la ganadería y la pesca del municipio.

El reconocimiento no se limita a la trayectoria personal de los premiados. El FES también ha querido destacar el legado de una familia que, según la información municipal, ha mantenido durante seis generaciones su relación con las actividades agrícolas y ganaderas. Padres, abuelos, hijos y nietos han participado en la continuidad de unas labores estrechamente relacionadas con la historia y la identidad rural de La Laguna.

Un reconocimiento a seis generaciones vinculadas al campo

El alcalde de La Laguna y presidente del Foro Económico y Social, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que el acuerdo para conceder el premio fue adoptado por unanimidad. El reconocimiento se hace extensivo a la familia de Pilar Santana y Arsenio Pérez, en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el relevo generacional en el sector primario.

La falta de nuevas incorporaciones a la agricultura y la ganadería figura entre las principales preocupaciones manifestadas por las entidades y profesionales del campo. En este escenario, el FES considera que la continuidad de varias generaciones dentro de una misma familia constituye un ejemplo de perseverancia y compromiso con el territorio.

El director técnico del organismo, Jordi Bercedo, subrayó que detrás de los dos galardonados existe una historia colectiva construida mediante el esfuerzo de diferentes generaciones. La distinción pretende reconocer tanto a las personas que encabezan el premio como a quienes hicieron posible que la actividad familiar se mantuviera con el paso de los años.

El Ayuntamiento no ha detallado en la información difundida las explotaciones concretas, los cultivos o las actividades ganaderas desarrolladas por los premiados. El reconocimiento se centra en el conjunto de su trayectoria y en su contribución a mantener vivas la agricultura y la ganadería laguneras.

El premio se entregó durante FAGATE 2026

La Casa del Ganadero acogió el acto

La ceremonia formó parte de la cuarta edición de FAGATE, celebrada en la Casa del Ganadero, en el entorno de San Diego, entre los días 15 y 19 de julio. La feria reunió más de un centenar de actividades relacionadas con el sector primario, entre ellas exposiciones de animales, muestras de razas autóctonas, ponencias, mercados, concursos, actuaciones musicales y acciones formativas.

Dentro de ese programa, la entrega del Premio Pedro Molina Ramos sirvió para visibilizar el trabajo cotidiano de las familias que continúan dedicándose a la producción agrícola y ganadera. El evento también buscó acercar estas actividades a la ciudadanía y divulgar la importancia de las razas canarias, los productos locales y el cuidado de los animales.

Cuarta edición del Premio Pedro Molina Ramos

Pilar Santana y Arsenio Pérez toman el relevo de Wladimiro Rodríguez Brito, ganador de la edición de 2025. El docente e investigador formado en la Universidad de La Laguna fue reconocido por su trabajo en ámbitos como la agroecología, el medio rural y la conservación de las variedades agrícolas de Canarias.

El premio se creó en 2023. En su primera edición recayó en la Asociación Ganadera de Tenerife (AGATE), mientras que en 2024 distinguió a Telesforo Rodríguez Pérez. Con la incorporación del matrimonio formado por Santana y Pérez, el palmarés suma cuatro reconocimientos.

Las bases del galardón contemplan aspectos como la dedicación al sector primario, la contribución al desarrollo sostenible, el impacto sobre la economía y la comunidad local, la innovación y la preservación del medioambiente. Su finalidad es reconocer actuaciones relacionadas con el pasado, el presente y el futuro de la agricultura, la ganadería y la pesca en La Laguna.

¿Quién fue Pedro Molina Ramos?

El galardón lleva el nombre de Pedro Molina Ramos, considerado una de las figuras relevantes de la ganadería de Tenerife. A lo largo de su trayectoria presidió organizaciones relacionadas con la actividad agroganadera y el desarrollo rural.

Entre ellas se encuentran la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria, la Asociación de Ganaderos de Tenerife, la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de Tenerife, la Federación Canaria de Arrastre de Ganado y la Federación Canaria de Desarrollo Rural. También fue el primer vicepresidente del Foro Económico y Social de La Laguna.