La Laguna y Teidagua lanzan una aplicación con datos sobre la gestión del agua

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la empresa mixta Teidagua han puesto en funcionamiento una plataforma digital que permite consultar información sobre la gestión del ciclo integral del agua en el municipio. La herramienta reúne datos operativos y ambientales, indicadores sobre la prestación del servicio y contenidos relacionados con la historia del abastecimiento local.

El portal, denominado Teidagua Digital Servicio al Ciudadano, ya está disponible a través de su página oficial. Su puesta en marcha forma parte del proyecto AquaFuture La Laguna, una iniciativa destinada a incorporar nuevas tecnologías en la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento.

La plataforma busca facilitar el acceso público a información que hasta ahora se encontraba distribuida en diferentes fuentes. Entre sus posibles usuarios se encuentran particulares, administraciones públicas, investigadores y profesionales interesados en analizar datos relacionados con el agua y el funcionamiento del servicio municipal.

Datos sobre calidad, medioambiente y funcionamiento del servicio

La nueva web organiza sus contenidos en varias áreas temáticas. Una de ellas permite consultar indicadores vinculados a la calidad del agua, mientras que otras se centran en cuestiones medioambientales, en el diseño de las infraestructuras y en el funcionamiento operativo del servicio.

El sistema incluye, además, un apartado de datos abiertos con distintos perfiles de acceso. El objetivo es que la información pueda adaptarse tanto a una consulta general como a usos profesionales, institucionales o académicos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señaló durante la presentación que la herramienta pretende avanzar hacia una Administración más accesible. Según explicó, la publicación de los datos permitirá a los vecinos conocer mejor cómo se gestiona un recurso público esencial.

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, vinculó la iniciativa con el proceso de transformación digital de los servicios municipales. El edil destacó que disponer de información actualizada puede favorecer el análisis de la gestión y la rendición de cuentas.

Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, indicó que el portal concentra datos operativos, ambientales y patrimoniales que se encontraban dispersos. La plataforma también incorpora contenidos sobre la relación histórica entre el agua y el desarrollo urbano de La Laguna.

Un planificador que calcula las emisiones evitadas

Una de las principales funciones de la web es el apartado denominado Rutas. Se trata de un visor cartográfico desde el que se pueden planificar desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante transporte público.

El sistema muestra información ambiental sobre el entorno de cada recorrido y ofrece estimaciones de las emisiones contaminantes que podrían evitarse al elegir una alternativa de movilidad más sostenible.

Esta función amplía el contenido del portal más allá de la consulta de datos estrictamente relacionados con el abastecimiento. La aplicación combina información territorial, movilidad y criterios ambientales para ayudar al usuario a comparar distintas opciones de desplazamiento por el municipio.

Patrimonio Común: un mapa del patrimonio relacionado con el agua

La sección Patrimonio Común recoge algunos de los elementos que muestran la importancia histórica del agua en San Cristóbal de La Laguna. El apartado incluye información sobre fuentes, pilas, manantiales y diferentes obras hidráulicas que tuvieron un papel relevante en la evolución de la ciudad.

Los usuarios pueden localizar estos lugares mediante un mapa interactivo y consultar contenidos vinculados a cada punto de interés. De esta manera, el portal incorpora una vertiente divulgativa que conecta la gestión actual del recurso con las infraestructuras y sistemas utilizados en otras etapas de la historia municipal.

El patrimonio hídrico ayuda a comprender cómo se organizó tradicionalmente el suministro de agua y qué influencia tuvo en el crecimiento de los núcleos urbanos. La nueva herramienta pretende facilitar el conocimiento de estos elementos sin sustituir las labores de conservación, documentación o investigación desarrolladas por las administraciones y entidades competentes.

Una actuación incluida en AquaFuture La Laguna

La plataforma se integra en AquaFuture La Laguna, un proyecto presentado en marzo de 2026 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del ciclo urbano del agua. La iniciativa tiene un presupuesto global de 1,7 millones de euros, de los que 1,4 millones proceden de financiación europea.

El programa contempla, entre otras medidas, la instalación de unos 6.000 sensores inteligentes en las redes de agua potable y saneamiento. Estos dispositivos están destinados a obtener información sobre consumos, anticipar posibles fugas y mejorar el control de las infraestructuras.

AquaFuture también incluye planes de gestión, redes de comunicación de bajo consumo y herramientas para analizar la demanda de agua. La plataforma de transparencia y participación ciudadana presentada ahora figuraba entre las actuaciones previstas desde el inicio del proyecto.