La Laguna restaura de urgencia una escultura de Zárate dañada en el parque de San Benito

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado la restauración de emergencia de la escultura ‘Movimiento y Pino Canario’, una obra del artista tinerfeño José Antonio Zárate Lugo instalada en el parque Miguel Feria Cedrés, en el barrio de San Benito.

La intervención se puso en marcha después de localizarse una grieta en la base de esta estructura metálica de grandes dimensiones. El desperfecto no solo comprometía la estabilidad y la conservación de la pieza, sino que había creado aristas en la zona fracturada que podían resultar peligrosas para las personas que transitan por el parque.

Los daños fueron comunicados el pasado 9 de julio por el Área de Servicios Municipales a la Concejalía de Patrimonio Cultural. El aviso activó el procedimiento municipal para intervenir en la obra, cuya reparación no figuraba inicialmente entre las actuaciones programadas para este año.

Una soldadura especializada para recuperar la estructura

La restauración fue encargada a Esculturas Bronzo, empresa responsable de ejecutar la segunda fase del programa municipal dedicado a la conservación de esculturas, bustos y monumentos ubicados en calles, plazas y parques de La Laguna.

Los trabajos se centraron en soldar el elemento metálico deteriorado y devolver la estabilidad a la estructura. La reparación se realizó procurando reducir al mínimo su impacto visual y mantener las características formales de la creación original.

Al tratarse de una obra expuesta permanentemente al aire libre, la actuación debía atender tanto a sus necesidades artísticas como a las condiciones de seguridad del espacio. La restauración permitió cerrar la fractura, eliminar las aristas y recuperar la continuidad estética de la escultura.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó la necesidad de responder con rapidez cuando el deterioro de una pieza artística situada en la vía pública puede afectar a la ciudadanía. El edil señaló que estos elementos forman parte de los entornos cotidianos de los barrios y pueblos, por lo que su conservación tiene una dimensión cultural, pero también funcional y social.

Cordobés valoró asimismo la coordinación entre Servicios Municipales y Patrimonio Cultural, así como la participación de profesionales especializados para realizar la reparación sin alterar el planteamiento del autor. El Ayuntamiento desarrolla estas actuaciones a través de su área de Patrimonio Histórico y Cultural, encargada de conservar y divulgar los bienes patrimoniales del municipio.

Una obra dedicada al paisaje de Canarias

‘Movimiento y Pino Canario’ es una pieza tubular de carácter abstracto con la que José Antonio Zárate representa la vitalidad del paisaje insular y la relación entre las personas y el medio natural.

Zárate, nacido en La Orotava en 1954, ha desarrollado parte de su trayectoria artística alrededor de la interpretación abstracta del territorio canario. La obra restaurada se integra en el recorrido cultural y ambiental del parque Miguel Feria Cedrés, uno de los principales espacios públicos de San Benito.

Su recuperación permite mantener la pieza en el lugar para el que fue concebida y evita que la fractura avance hasta provocar daños de mayor alcance. La actuación también garantiza que el entorno pueda seguir utilizándose con seguridad.

La exposición al sol, la lluvia, la humedad y los cambios de temperatura puede afectar progresivamente a las esculturas instaladas al aire libre. Por ello, su conservación requiere revisiones periódicas y tratamientos adaptados al material, el estado de cada obra y las características del emplazamiento.

La Laguna destina unos 150.000 euros a sus monumentos

La restauración de la pieza de Zárate se ha incorporado de manera extraordinaria a la segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos.

El plan movilizará este año una inversión cercana a los 150.000 euros y establece las prioridades mediante criterios técnicos, patrimoniales y sociales. El objetivo es actuar primero sobre las obras que presentan mayor vulnerabilidad o un deterioro que pueda poner en peligro su conservación.

El Ayuntamiento trabaja en un programa de carácter plurianual después de catalogar alrededor de un centenar de obras distribuidas por los diferentes núcleos del municipio. Una primera fase ya se concentró en varias piezas que se encontraban en situación de especial riesgo.

La intervención en San Benito no es la primera reparación urgente incorporada al programa. Una situación similar se produjo con el anillo de bronce dedicado a Laura de la Puerta Guillén, instalado en una palmera del Camino Largo, que también tuvo que ser atendido fuera de la planificación inicial.

Actuaciones en Punta del Hidalgo y el casco

Durante los primeros meses de 2026, Patrimonio Cultural ha intervenido en diferentes monumentos repartidos por La Laguna. Entre ellos se encuentra el Homenaje a Los Sabandeños, situado en Punta del Hidalgo, cuya restauración se inició recientemente para corregir el deterioro acumulado en sus materiales.

También se ha completado la limpieza y conservación de la estatua de La Milagrosa, ubicada en la plaza de San Cristóbal. Esta intervención incluyó la retirada de suciedad, depósitos y otros elementos que afectaban a su aspecto y podían acelerar su degradación.

El Monumento al Campesino, instalado hasta hace poco en la Vía de Ronda, fue retirado debido al avanzado proceso de corrosión que presentaba. La pieza permanece actualmente en un taller, donde está siendo sometida a una restauración integral.

La Concejalía de Patrimonio Cultural prevé iniciar además la limpieza del monolito dedicado a las Víctimas del Sida, localizado en el parque Javier Fernández Quesada.

El Padre Anchieta y La Trilladora, los próximos proyectos

El programa municipal se completa con dos proyectos que requieren una tramitación y unos trabajos más amplios. Uno de ellos es la restauración del monumento al Padre Anchieta, realizado por el escultor brasileño Bruno Giorgi en 1960.

El Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna han firmado un convenio para abordar la recuperación de la escultura de bronce y de su base de granito. La intervención contará con una aportación municipal de 85.000 euros y estará coordinada con la institución académica, en cuyos terrenos se encuentra el monumento.

El segundo proyecto afecta al monumento a La Trilladora, situado en la rotonda de acceso al aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. La pieza recuerda el pasado agrícola de las zonas de San Lázaro y el Camino de la Villa y fue incorporada al inventario municipal en 2022 para garantizar su conservación. Su restauración se encuentra en fase administrativa y técnica, con una inversión inicial de 47.185,95 euros.

La reparación de ‘Movimiento y Pino Canario’ se suma así a un conjunto de actuaciones destinadas a conservar el patrimonio artístico situado fuera de museos y edificios históricos. Son obras expuestas permanentemente en espacios públicos y, por tanto, sometidas tanto al paso del tiempo como al contacto diario con la ciudadanía.