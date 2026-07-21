La Laguna lleva la lectura a Bajamar y Punta del Hidalgo con 'Zambúllete en los libros'

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna vuelve a llevar la literatura a la costa del municipio con una nueva edición de 'Zambúllete en los libros', una programación cultural que se desarrollará durante los meses de julio y agosto en Bajamar y Punta del Hidalgo.

La iniciativa, impulsada por el área municipal de Cultura en colaboración con la Fundación México Canarias, propone acercar la lectura a vecinos, vecinas y visitantes en un entorno diferente al habitual: junto al mar, en espacios abiertos y con actividades gratuitas para todos los públicos.

El programa permanecerá activo hasta el 30 de agosto y combina lectura, poesía, intercambio de ejemplares, cuentos, música y propuestas participativas. El objetivo es fomentar el hábito lector en familia y aprovechar el litoral lagunero como escenario cultural durante el verano.

Doce paneles con códigos QR para leer gratis

Uno de los ejes principales de 'Zambúllete en los libros' es un recorrido formado por doce paneles ilustrados distribuidos a lo largo de la costa de La Laguna. A través de ellos, el público puede acceder de forma gratuita, mediante códigos QR, a obras de 24 autores.

Entre los nombres incluidos en esta propuesta figuran Virginia Woolf, Federico García Lorca, Hans Christian Andersen, Julio Verne y Agatha Christie, entre otros. La idea es que cualquier persona pueda descubrir fragmentos, acercarse a nuevos autores y continuar la lectura desde su propio teléfono móvil.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, destaca que el programa busca “acercar la lectura a la ciudadanía de una forma distinta”, utilizando el litoral del municipio como un espacio para disfrutar de la cultura al aire libre. También subraya que la programación está pensada para públicos diversos y para favorecer la lectura compartida en familia.

Actividades durante julio y agosto

'Lluvia de letras' y libros para compartir

La programación incluye la actividad ‘Lluvia de letras’, prevista para los días 2 de julio y 6 de agosto. Esta propuesta utiliza fragmentos de grandes obras literarias como punto de partida para invitar al público a descubrir nuevas historias. Los textos completos estarán disponibles mediante códigos QR, lo que permite acceder a ellos sin coste.

Otra de las acciones previstas es 'Libros Libres', que se celebrará el 21 de julio y los días 4 y 18 de agosto. Esta actividad se basa en el intercambio de ejemplares y busca dar una segunda vida a los libros, favoreciendo que circulen entre lectores y lectoras del municipio.

Lectura silenciosa junto al mar

Una de las citas más singulares será la 'Silent Reading Party', una experiencia que se ha extendido por distintas ciudades del mundo y que propone compartir una hora de lectura silenciosa en comunidad.

En La Laguna, esta actividad se celebrará el 6 de agosto, a las 19:30 horas, en San Juanito, en Punta del Hidalgo. La propuesta estará acompañada por música acústica en directo. Las personas asistentes solo tendrán que llevar su propio libro y, de forma opcional, una esterilla, cojín o toalla para acomodarse durante la sesión.

Poesía al atardecer en Bajamar

El calendario continuará el 23 de julio con 'Versos para acostar el sol', una lectura participativa de poesía que tendrá lugar a las 20:00 horas en el faro de Bajamar.

La actividad permitirá compartir poemas propios o textos de otros autores, con intervenciones de hasta cuatro minutos y previa inscripción. La velada combinará las lecturas en directo con grabaciones de voces vinculadas a la literatura y la poesía, entre ellas Antonio Gala, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Elsa López, Dulce María Loynaz y Alejandra Pizarnik.

La propuesta pretende convertir el atardecer en un espacio de encuentro literario, con el paisaje costero como telón de fondo y la participación ciudadana como elemento central.

Cuentos bajo la luna llena

El programa se completa con dos sesiones de ‘Cuentos bajo la luna llena’. La primera será el 29 de julio y estará dirigida al público familiar. Contará con la narradora Laura Escuela y con un espacio de micrófono abierto para que niños, niñas y familias puedan compartir relatos y poemas.

La segunda sesión se celebrará el 28 de agosto y tendrá como eje el misterio y el terror. En esta ocasión, el narrador será Diego González y también habrá una parte participativa para la lectura de textos inspirados en la literatura fantástica.