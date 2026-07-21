La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026

San Cristóbal de La Laguna celebrará los días 18 y 19 de septiembre la novena edición de Las Noches del Patrimonio, una iniciativa cultural compartida por las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante ambas jornadas, el público podrá acceder de forma extraordinaria a espacios históricos, participar en recorridos culturales y asistir a conciertos, representaciones teatrales y espectáculos de artes escénicas. La oferta será gratuita y estará dirigida a personas de diferentes edades, aunque algunas actividades podrán requerir inscripción previa por razones de aforo.

La edición de 2026 introduce un cambio importante en la trayectoria del proyecto. Después de ocho años bajo el nombre de La Noche del Patrimonio, la celebración adopta el plural y amplía su calendario a dos fines de semana de septiembre. Trece de las ciudades participantes desarrollarán sus actividades los días 11 y 12, mientras que La Laguna y Tarragona lo harán una semana después.

Este nuevo formato busca adaptar la programación a las características de cada territorio y ampliar las oportunidades para conocer el patrimonio histórico desde una perspectiva cultural, social y artística.

La Puerta del Corregidor se incorpora a las visitas nocturnas

Entre los lugares destacados de la programación lagunera figura la Puerta del Corregidor, que podrá visitarse fuera de su horario habitual. Esta construcción, recientemente restaurada y abierta al público, está considerada el ejemplo más antiguo del estilo plateresco conservado en Canarias.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, dio a conocer esta incorporación durante la presentación de la programación celebrada en Tarragona. El representante municipal señaló que la iniciativa permitirá descubrir edificios y elementos arquitectónicos que habitualmente cuentan con horarios de acceso más limitados.

La Puerta del Corregidor forma parte de uno de los conjuntos históricos más relevantes del municipio. Su apertura permitirá explicar su valor artístico y su relación con la evolución urbana de una ciudad cuyo casco histórico conserva numerosos inmuebles religiosos, civiles y residenciales de diferentes épocas.

Una programación dividida en tres apartados

Las Noches del Patrimonio volverán a organizarse mediante los programas Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio. Cada bloque propone una forma diferente de acercarse a la historia y la cultura de las ciudades participantes.

Visitas extraordinarias a edificios históricos

Abierto Patrimonio permitirá recorrer monumentos y enclaves culturales durante la noche. La iniciativa incluye espacios como palacios, conventos, iglesias, museos, murallas, torres y yacimientos arqueológicos, en función de los recursos disponibles en cada localidad.

La iluminación nocturna y la ampliación de los horarios ofrecerán una visión distinta de estos bienes. Además de facilitar el acceso, las visitas estarán orientadas a explicar su historia, sus características arquitectónicas y la necesidad de garantizar su conservación.

Pasacalles y teatro en las calles de La Laguna

Las manifestaciones vinculadas a la identidad y las tradiciones locales se concentrarán en Vive Patrimonio. Dentro de este apartado, La Laguna recuperará el tradicional Pasacalles de Tunas Universitarias, que llevará música a distintos puntos del centro histórico.

La programación también incluirá el recorrido teatralizado La Laguna es curiosa. La propuesta utiliza actores y escenas representadas en la vía pública para divulgar episodios, personajes y detalles menos conocidos de la historia municipal.

Estas actividades permitirán abordar tanto el patrimonio material de la ciudad como sus costumbres, relatos y expresiones culturales.

Artes contemporáneas en espacios históricos

El programa Escena Patrimonio reunirá espectáculos de danza, performance y creación escénica concebidos para representarse en enclaves históricos. Las obras buscarán establecer una relación directa con la arquitectura, la memoria y las particularidades de cada lugar.

La edición contará con artistas y compañías como Yoshua Cienfuegos, David Coria, Antonio Ruz, Manuel Liñán, Roger Bernat, KOR'SIA, La Chachi, Elena Quesada, Melania Olcina, Marita Martínez-Rey y Pere Seda, entre otros nombres del panorama nacional e internacional.

Las propuestas se diseñarán específicamente para los espacios elegidos, de manera que los edificios y plazas formen parte del discurso artístico y no actúen únicamente como fondo de las representaciones.

La única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias

San Cristóbal de La Laguna es la única ciudad canaria reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. Su inscripción se produjo por el valor de su trazado urbano y por la conservación de un conjunto arquitectónico representativo de varios siglos de historia.

La Unesco destaca la existencia de dos núcleos diferenciados. Por una parte, la denominada Ciudad Alta, con un crecimiento inicial menos planificado, y, por otra, la Ciudad Baja, organizada mediante un diseño ordenado. Este modelo urbano sirvió posteriormente como referencia para diversas ciudades fundadas en América.

El centro histórico conserva calles amplias, plazas, iglesias, antiguos conventos, edificios públicos y viviendas tradicionales construidas principalmente entre los siglos XVI y XVIII.

Quince ciudades participan en el proyecto

La celebración está promovida por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una entidad creada para coordinar proyectos de conservación, promoción turística y divulgación cultural.

El grupo está integrado por Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.