Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura

La maquinaria trabaja desde hace meses en la trasera de la plaza del Adelantado, pero las obras que pueden verse en estos momentos no corresponden al edificio del nuevo Mercado de La Laguna. Las excavaciones forman parte de la canalización del barranco de La Carnicería, un trabajo complejo y necesario para poder edificar la nueva recova lagunera.

El proyecto permitirá que el mercado regrese al lugar que ocupó durante más de medio siglo, después de casi dos décadas instalado de forma provisional en la plaza del Cristo. El antiguo mercado tuvo que cerrar en 2007 por los problemas estructurales detectados en el edificio.

Desde entonces, la vuelta del mercado a la plaza del Adelantado se ha convertido en uno de los proyectos más esperados del casco histórico. Sin embargo, todavía quedan varias fases por completar. Esto es lo que se sabe hasta ahora del futuro Mercado de La Laguna.

El mercado volverá a la plaza del Adelantado

La ubicación es una de las cuestiones que ya están decididas. El nuevo Mercado Municipal se construirá en la trasera de la plaza del Adelantado, sobre el solar que ocupaba la antigua recova.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende recuperar la actividad comercial en uno de los puntos históricos de la ciudad y desmantelar el mercado provisional de la plaza del Cristo. Esta instalación 'provisional' está en funcionamiento desde diciembre de 2007, fecha en la que fueron trasladados los comerciantes debido a los problemas estructurales que se detectaron en el antiguo edificio de la plaza del Adelantado.

No obstante, el mercado actual de la plaza del Cristo continuará funcionando mientras se ejecutan las obras para levantar la nueva recova del Adelantado.

El proyecto incluirá una plaza y aparcamiento subterráneo

La actuación prevista no se limitará a la construcción de un edificio con puestos para la venta. Los planes municipales incluyen también una nueva plaza pública y un aparcamiento subterráneo para dar servicio al mercado y al entorno del casco histórico.

El Ayuntamiento ha explicado que su intención es disponer de más de 200 plazas de estacionamiento bajo el futuro edificio, una propuesta planteada para responder, entre otras cuestiones, a las demandas de los comerciantes y facilitar el acceso de los clientes. No obstante, el número exacto de plazas de aparcamiento se conocerá con el proyecto definitivo.

El diseño definitivo del mercado aún no está cerrado

Aunque ya se conocen las líneas generales de la actuación, todavía no se ha presentado el proyecto definitivo que detalle cómo será el edificio, cuántas plantas tendrá, cómo se distribuirán los puestos o cuál será su superficie final.

Por ahora, la idea municipal es construir un mercado moderno y funcional, adaptado a las condiciones actuales de accesibilidad, logística, seguridad y eficiencia energética, pero sin perder su vinculación con la tradición comercial de La Laguna. Además, hay que tener en cuenta que el nuevo edificio se levantará dentro del casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, por lo que deberá complir con la normativa.

Uno de los puestos de flores del mercado lagunero. / ED

El Ayuntamiento compró más terreno para completar la actuación

Para disponer del espacio necesario para levantar la futura recova, el Ayuntamiento adquirió una parcela de unos 500 metros cuadrados situada junto al solar municipal.

La compra, aprobada por cerca de 64.833 euros, permite ampliar la superficie disponible para construir la futura plaza y encajar mejor el mercado, el aparcamiento y los servicios asociados al mercado.

Por qué es necesario desviar el barranco de La Carnicería

El principal obstáculo para construir el mercado se encuentra bajo tierra. El trazado actual del barranco de La Carnicería pasa por debajo de la parcela en la que debe levantarse el edificio.

Esto ha obligado a modificar y canalizar el cauce antes de iniciar las obras de la nueva recova. El trazado escogido es más largo, pero evita expropiaciones en la zona. Además, la intervención también permitirá adaptar la infraestructura al Plan Hidrológico de Tenerife.

Así avanzan las obras del barranco

Los trabajos de canalización comenzaron el 29 de enero de 2025 y fueron adjudicados a ASCH Infraestructuras y Servicios con un plazo aproximado de 21 meses. El contrato se formalizó por algo más de 10,2 millones de euros.

La obra ha completado ya la instalación vertical de los micropilotes de contención y ha comenzado la demolición del antiguo canal en uno de los tramos.

La siguiente fase será la excavación progresiva entre las pantallas de micropilotes. Los trabajos avanzarán por niveles de unos cuatro metros y podrán alcanzar profundidades de entre ocho y veinte metros, dependiendo de las características del terreno.

Una vez alcanzada la profundidad prevista, se construirá el nuevo cauce mediante un gran cajón de hormigón armado. Para ejecutar esta infraestructura se emplearán aproximadamente 4.000 metros cúbicos de hormigón.

Después será necesario rellenar la excavación, reponer el firme y recuperar el espacio utilizado durante los trabajos.

¿Cuándo comenzarán las obras del nuevo mercado?

Por el momento, no hay una fecha oficial para el inicio de la construcción del edificio.

Primero deberá finalizar o alcanzar un grado suficiente de ejecución la canalización del barranco de La Carnicería. Después será necesario cerrar el diseño del mercado, redactar y aprobar el proyecto constructivo y licitar las obras.

Por tanto, el plazo de 21 meses anunciado por el Ayuntamiento se refiere únicamente a la canalización del barranco, no a la construcción completa de la nueva recova.