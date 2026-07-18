La Laguna convierte los domingos de verano en rutas familiares con cuentos, música y naturaleza

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha una nueva edición de 'Cuenteando', un programa de ocio familiar que combina senderismo, narración oral, música y desayunos saludables en distintos espacios del municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Educación y Juventud, está pensada para convertir las mañanas de domingo en una actividad compartida entre niños, jóvenes, adultos y mayores.

La propuesta invita a descubrir algunos de los rincones más representativos de La Laguna a través de rutas sencillas, diseñadas para todos los públicos y con un enfoque cultural y participativo. Cada recorrido incorpora cuentos y actuaciones musicales integradas en el itinerario, de forma que el sendero se transforma en una experiencia al aire libre para disfrutar en familia.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que Cuenteando representa el tipo de actividades que el Ayuntamiento quiere impulsar durante el verano: propuestas que fomenten la convivencia familiar, el contacto con la naturaleza y el aprendizaje de una manera divertida. Según señaló, el programa permite descubrir La Laguna desde una perspectiva diferente y unir a varias generaciones en una misma actividad.

Cuatro rutas familiares de baja dificultad

La programación de esta edición contempla cuatro senderos familiares de baja dificultad, con una duración aproximada de dos horas. El recorrido inaugural se celebró el pasado 28 de junio en el casco histórico de La Laguna, y el programa continuará durante los meses de julio y agosto en otros puntos del municipio.

Las próximas citas serán el 19 de julio en el Camino de La Punta, el 2 de agosto en Los Valles y el 30 de agosto en el Parque El Polvorín, en Taco. La elección de los espacios busca mostrar la diversidad del municipio, desde su casco histórico hasta entornos rurales, zonas verdes y barrios con identidad propia.

Cada ruta está planteada como una actividad accesible, sin grandes exigencias físicas, para que puedan participar familias completas. El objetivo no es solo caminar, sino compartir tiempo, escuchar historias, disfrutar de la música y conocer mejor el entorno.

Cuentos y música durante el recorrido

Una de las señas de identidad de Cuenteando es la integración de la narración oral en el propio sendero. A lo largo de cada recorrido, los participantes se encuentran con diferentes propuestas de cuentos que conectan con el espacio y aportan un componente imaginativo a la ruta.

La música también forma parte de la experiencia. Las actuaciones se incorporan al itinerario como paradas culturales, de manera que la actividad combina movimiento, escucha y participación. Este formato permite que los más pequeños vivan el paseo como una aventura y que los adultos disfruten de una propuesta distinta a las rutas convencionales.

El programa se apoya en una idea sencilla: aprender y convivir fuera de los espacios habituales, utilizando el municipio como escenario. En lugar de concentrar la actividad en un aula o en un recinto cerrado, Cuenteando lleva la cultura a caminos, plazas, parques y entornos abiertos.

Desayunos saludables para cerrar cada jornada

Todas las rutas finalizan con un desayuno saludable, pensado como complemento de la actividad y como una forma de promover hábitos de vida equilibrados. Este cierre permite prolongar el encuentro entre las familias y reforzar el carácter comunitario del programa.

El Ayuntamiento vincula la iniciativa a la promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre la infancia y la juventud. Caminar, compartir alimentos sanos, pasar tiempo al aire libre y participar en actividades culturales son algunos de los elementos que dan sentido al proyecto.

Eiroa subrayó que cada sendero es “mucho más que una ruta por el municipio”, al convertirse en una oportunidad para compartir tiempo de calidad, despertar la imaginación y disfrutar de La Laguna en un entorno privilegiado. La buena acogida del programa, añadió, demuestra que las familias demandan propuestas de ocio al aire libre durante el verano.

Fechas de Cuenteando en La Laguna

28 de junio: casco histórico de La Laguna

casco histórico de La Laguna 19 de julio: Camino de La Punta

Camino de La Punta 2 de agosto: Los Valles

Los Valles 30 de agosto: Parque El Polvorín, en Taco

Plazas e inscripción

Cada una de las rutas dispone de 60 plazas, que se adjudican por orden de inscripción una vez se abre el plazo correspondiente para cada sendero. En cada convocatoria se informa del horario, el punto de encuentro y el resto de detalles organizativos.

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Las personas interesadas pueden consultar la información e inscribirse a través de la web del proyecto, conforme se vayan habilitando los periodos de inscripción para cada actividad.