La Laguna abre un nuevo parque de calistenia junto al paseo Javier Lucea de Bajamar

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto al público un nuevo parque de calistenia en Bajamar, situado junto al paseo Javier Lucea. La instalación ha sido ejecutada a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y responde a varias solicitudes vecinales realizadas desde este núcleo costero del municipio.

Con este nuevo espacio, Bajamar amplía su oferta de instalaciones deportivas al aire libre y suma una alternativa para quienes practican ejercicio físico sin necesidad de acudir a un recinto cerrado. La actuación forma parte de la línea municipal orientada a extender la práctica deportiva a barrios y pueblos, con infraestructuras de uso público y adaptadas a distintas edades y niveles.

La calistenia es una disciplina basada en el entrenamiento con el propio peso corporal. Barras, estructuras de apoyo y elementos fijos permiten realizar ejercicios de fuerza, equilibrio, movilidad y control muscular. En los últimos años, este tipo de instalaciones ha ganado presencia en parques y espacios urbanos por su facilidad de uso y por el interés creciente entre la población joven.

Una instalación junto al paseo Javier Lucea

El nuevo parque se ubica en un enclave muy transitado de Bajamar, junto al paseo Javier Lucea, una zona vinculada al uso recreativo, al deporte al aire libre y al contacto con el entorno costero. Su apertura permite reforzar la actividad física en un punto del municipio donde ya existe una importante presencia de vecinos, visitantes y personas que acuden a caminar, correr o disfrutar del litoral.

El concejal de Deportes y presidente del OAD, Badel Albelo, explicó que en los últimos años se ha realizado un esfuerzo para modernizar este tipo de instalaciones y poner a disposición de la ciudadanía alternativas deportivas "modernas, accesibles y de calidad". Según señaló, la intención es invitar a la población a mantener una vida activa y a disfrutar de espacios públicos situados en enclaves privilegiados del municipio.

La instalación de Bajamar se suma así a la red municipal de equipamientos deportivos al aire libre, una fórmula que facilita el acceso al ejercicio físico sin horarios cerrados y con un uso más flexible por parte de la ciudadanía.

Césped artificial para mejorar la seguridad

Uno de los elementos incorporados al nuevo parque es el pavimento de césped artificial, colocado para cumplir con parámetros de seguridad y amortiguar posibles caídas durante la práctica deportiva.

Este tipo de superficie resulta especialmente importante en instalaciones de calistenia, donde se realizan ejercicios de tracción, apoyo, suspensión o equilibrio. Aunque la disciplina puede adaptarse a distintos niveles, muchos movimientos implican trabajo en barras o estructuras elevadas, por lo que el acondicionamiento del suelo ayuda a reducir riesgos y mejorar la comodidad de uso.

Albelo destacó que la calistenia no solo contribuye a mejorar la condición física general, sino que también favorece la fuerza funcional, la agilidad, el control muscular y la prevención de lesiones futuras cuando se practica de forma adecuada.

Más deporte en barrios y pueblos de La Laguna

El Ayuntamiento enmarca esta actuación en su objetivo de acercar el deporte a todos los puntos del municipio. El concejal defendió que cualquier persona, independientemente del barrio o pueblo en el que viva, debe tener a su alcance instalaciones adecuadas para practicar distintas disciplinas.

En el caso de Bajamar, la nueva infraestructura permite reforzar la oferta deportiva de un núcleo costero con alta actividad vecinal y presencia de visitantes, especialmente durante los meses de verano. La instalación puede ser utilizada tanto por personas que ya practican calistenia como por quienes buscan iniciarse en ejercicios sencillos de fuerza y movilidad.

La apertura del parque responde también al aumento de la demanda de este tipo de espacios en diferentes distritos de La Laguna. Según el OAD, la calistenia siempre ha tenido buena aceptación entre la población lagunera, pero en los últimos tiempos se ha observado un mayor interés, especialmente entre los jóvenes.

Un espacio para fomentar hábitos saludables

El nuevo parque de calistenia forma parte de las políticas municipales orientadas a promover hábitos de vida saludables. La posibilidad de practicar ejercicio en espacios abiertos favorece una relación más directa entre deporte, entorno urbano y bienestar.

La calistenia permite entrenar sin máquinas complejas ni material propio, lo que convierte estos parques en instalaciones de fácil acceso. Además, su uso puede adaptarse a diferentes niveles físicos, desde rutinas básicas hasta ejercicios más avanzados.

Con esta actuación, La Laguna continúa ampliando su red de recursos deportivos en espacios públicos. El objetivo es ofrecer alternativas de actividad física que puedan integrarse en la vida diaria de los vecinos y vecinas, especialmente en zonas donde la demanda de instalaciones al aire libre ha ido creciendo.