Fagate 2026 arranca en La Laguna con más de cien actividades para acercar el campo a todos los públicos

La Feria Agroganadera de Tenerife (Fagate) 2026 ya está en marcha. La cita abrió oficialmente este viernes en las instalaciones de la Casa del Ganadero, en el camino de San Diego, en La Laguna, con una programación que se prolongará hasta el domingo y que reúne más de cien actividades vinculadas al sector primario, la divulgación, la formación y el ocio familiar.

El programa incluye exposiciones, muestras de razas, jornadas, ponencias, música en directo, mercados temáticos, pruebas de arrastre, talleres, gastromercado, espectáculos ecuestres, charlas, concursos, puestos de artesanía y actividades infantiles. La feria se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del campo tinerfeño y como un punto de encuentro entre productores, ganaderos, agricultores, instituciones y ciudadanía.

La inauguración contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma; el concejal de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Los Realejos, Alexis Hernández; y el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), José Manuel Expósito, entre otras autoridades.

Reconocimiento al sector primario de Tenerife

Durante el acto de apertura, Fernando Clavijo trasladó su agradecimiento a quienes trabajan a diario para mantener el sector primario en Canarias. El presidente del Gobierno regional también reconoció el papel de las personas y entidades que hacen posible la feria, así como la implicación de La Laguna, del Cabildo de Tenerife y de la Casa del Ganadero.

La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que Fagate es una oportunidad para agradecer el esfuerzo de quienes sostienen la agricultura y la ganadería durante todo el año. En especial, puso el foco en los ganaderos y ganaderas, y defendió que el Cabildo mantendrá su apuesta por el campo y por eventos que ayudan a visibilizar su importancia económica, social y cultural.

La feria llega en un momento en el que el sector primario afronta retos como el relevo generacional, el aumento de costes, la protección de las razas autóctonas, la mejora de la rentabilidad y la necesidad de acercar la producción local a los consumidores. En ese contexto, Fagate funciona como una herramienta de promoción, pero también como un espacio para divulgar el valor del trabajo rural.

La Laguna reivindica el peso de la feria agroganadera

La concejala de Desarrollo Rural de La Laguna, Cristina Ledesma, subrayó que Fagate se ha convertido en una de las ferias ganaderas más completas del Archipiélago y en una referencia dentro del calendario agroganadero nacional. Según señaló, el encuentro aporta valor a la promoción de las razas autóctonas y al sello de calidad del sector primario canario.

Ledesma destacó que el crecimiento de la feria no se mide solo por el número de actividades, sino también por aspectos como el cuidado y bienestar de los animales presentes en el recinto. La edil agradeció además el trabajo de la Asociación de Ganaderos de Tenerife por mantener una cita que ya forma parte de la agenda anual del municipio.

Desde Los Realejos, Alexis Hernández recordó el peso del sector agrícola y ganadero en su municipio y avanzó que este sábado será el día de Los Realejos en la feria, con presencia de productos locales. El presidente de Agate, José Manuel Expósito, invitó a la ciudadanía tinerfeña a visitar Fagate y señaló que el evento crece cada año en actividades y expectación gracias al apoyo institucional y al trabajo de agricultores y ganaderos.

Más de cien propuestas hasta el domingo

La programación de Fagate 2026 se extenderá durante tres días con una agenda amplia y pensada para públicos diversos. Entre las actividades previstas figuran las pruebas de arrastre, las muestras y exposiciones de razas, las masterclass, el arte efímero, el gastromercado, los pintacaras, los conciertos y los espectáculos ecuestres.

También habrá acciones formativas centradas en asuntos como el reciclaje o la reducción del desperdicio alimentario, además de charlas con expertos y expertas del sector. La feria incorpora puestos de venta de artesanía y diferentes propuestas orientadas a acercar el campo a las familias y a los visitantes que quieran conocer mejor la producción agroganadera de Tenerife.

Uno de los atractivos musicales será la actuación del grupo canario Achamán, prevista para el 19 de julio a partir de las 15.00 horas. La formación, que este año cumple 50 años, ofrecerá un repertorio de repaso a su trayectoria.

La Gomera, isla invitada de esta edición

Fagate 2026 concede este año un papel destacado al Cabildo de La Gomera, que participa como isla invitada. Esta presencia permitirá mostrar productos, tradiciones y propuestas vinculadas al sector primario gomero dentro de una feria que mantiene su base en Tenerife, pero que refuerza su dimensión regional.

La participación de otra isla amplía el alcance de la cita y permite conectar realidades agrarias y ganaderas del Archipiélago. En Canarias, cada isla conserva formas propias de producción, variedades locales, razas, elaboraciones tradicionales y modelos de gestión del territorio que forman parte del patrimonio rural común.

Entrega del premio Pedro Molina

Dentro de la programación del domingo está prevista la entrega del premio Pedro Molina, que alcanza este año su cuarta edición. El reconocimiento, vinculado a la colaboración con el Foro Económico y Social de La Laguna, ha recaído en Pilar Santana Hernández y Arsenio Pérez Díaz.

Ambos serán distinguidos por su compromiso y por una trayectoria de vida dedicada al sector primario. Este premio busca visibilizar el esfuerzo de personas que han contribuido de forma sostenida al mantenimiento de la actividad agraria y ganadera, muchas veces desde un trabajo silencioso y poco reconocido fuera del ámbito rural.

Formación para mayores de La Laguna

Fagate 2026 también ha incluido una actividad formativa dirigida a personas mayores del municipio. El Foro Económico y Social de La Laguna celebró este viernes la jornada gratuita La Laguna, mayores con mucho por vivir, en la que participaron unas 300 personas procedentes de los seis distritos.

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La propuesta incluyó talleres dedicados al folclore y a la elaboración de alimentos tradicionales como el almogrote o el gofio. La actividad buscó fomentar la participación, el bienestar general y la integración de los mayores, al tiempo que conectó la feria con la transmisión de conocimientos y costumbres vinculadas a la cultura popular canaria.