El alza de costes atasca tres programas de rehabilitación de viviendas de los barrios de La Laguna

Problemas para tres programas de rehabilitación de viviendas en La Laguna. Las obras se han visto atascadas tras quedar desiertas varias licitaciones por el incremento de los costes de construcción y la falta de adecuación de los presupuestos iniciales a la situación actual del mercado. Se trata de los planes impulsados por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa), para el Polígono Padre Anchieta y Princesa Yballa mediante áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU) y para El Cardonal en el marco de su entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP).

En todas se han tenido que actualizar los precios porque las licitaciones quedaron desiertas, precisan fuentes oficiales del grupo de gobierno lagunero. Es algo que está ocurriendo de forma generalizada en las administraciones públicas y se debe a que los precios para viviendas protegidas o actuaciones de promoción pública están fijados por módulos estatales del año 2008, y que no se han actualizado a los precios actuales; de ahí que incrementarlos conlleve un procedimiento y argumentación muy complejos, si bien los principales obstáculos ya han sido resueltos.

La consecuencia es la que se ha podido comprobar en los últimos tiempos: si de por sí estas actuaciones venían lastradas por la falta de financiación y problemas de diverso tipo, en la etapa más reciente han avanzado entre poco y nada. En concreto, son proyectos que incluyen mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, conservación de edificios y renovación de espacios residenciales, con financiación procedente de fondos municipales, autonómicos, estatales y europeos.

Sucesión de trámites

Según las explicaciones del gobierno local, todo lo anterior ha llevado a una sucesión de trámites necesarios para poder mantener vigentes los programas y garantizar su financiación. En el caso de los ARRU, Muvisa tuvo que obtener una prórroga del Plan Estatal de Vivienda 2018-2023. La ampliación de la vigencia del plan estatal permitió dar cobertura jurídica a la continuidad de las actuaciones. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó la correspondiente adenda para formalizar el nuevo escenario administrativo y permitir la reactivación de los procedimientos de contratación.

Un aspecto relevante es que el consistorio ha decidido asumir con fondos municipales los incrementos económicos necesarios para actualizar los presupuestos de licitación. El objetivo declarado es evitar que el aumento de costes recaiga sobre las familias beneficiarias de las actuaciones. Los incrementos de costes no repercutirán en los propietarios de las viviendas y los asume el Ayuntamiento íntegramente.

Entre los ámbitos afectados se encuentra el Polígono Padre Anchieta, donde los lotes 2 y 3, que incluyen 15 bloques –10 en el Lote 2 y cinco en el Lote 3–, quedaron sin adjudicación después de que los presupuestos iniciales dejaran de responder a los costes reales del sector. La situación obligó a completar una doble acción: por un lado, resolver la continuidad administrativa del programa mediante la prórroga del Plan Estatal de Vivienda y, por otro, actualizar económicamente los proyectos con financiación municipal. Tras ello, la previsión de Muvisa es que el grueso de las nuevas convocatorias correspondientes a los ARRU pueda publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público en octubre.

El Cardonal

En cuanto a El Cardonal, la primera licitación promovida para ejecutar la actuación quedó desierta. La iniciativa contempla la rehabilitación de 438 viviendas distribuidas en 49 edificios y depende de financiación europea procedente de los fondos Next Generation. Para garantizar la continuidad del programa fue necesaria la aprobación de una adenda suscrita por el Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, el consistorio aprobó una aportación adicional cercana a los 3,5 millones de euros para actualizar los presupuestos de los distintos lotes que forman parte de la actuación.

Según el gobierno local, esta medida permite disponer de la financiación necesaria para reactivar la contratación y evitar que las familias residentes tengan que asumir el incremento económico derivado del encarecimiento de las obras. La empresa Muvisa trabaja actualmente en la preparación de los expedientes con el objetivo de publicar la nueva licitación durante este mes de julio.

El ARRU de Princesa Yballa-La Florida se encuentra en una fase diferente. Algunos trabajos continúan en ejecución, mientras que otros requieren completar nuevos trámites antes de poder avanzar. Las obras correspondientes a los edificios incluidos en el Lote 1 siguen desarrollándose conforme a la planificación prevista. Sin embargo, parte de estas actuaciones y las correspondientes al Lote 2 han requerido cambios para garantizar que los vecinos puedan permanecer en sus viviendas durante los trabajos. En la actualidad, el proyecto modificado está pendiente de los informes de las áreas municipales competentes, entre ellas Obras e Infraestructuras y la Gerencia Municipal de Urbanismo.