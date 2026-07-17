La Urbanización La Carta, en Valle de Guerra, reclama mejoras pendientes

Los vecinos de la Urbanización La Carta, en Valle de Guerra, reclaman al Ayuntamiento de La Laguna la ejecución de actuaciones para mejorar la seguridad y la calidad de vida en la zona. Aunque reconocen que se ha llevado a cabo un primer paquete de acciones, sostienen que buena parte de sus demandas históricas siguen sin respuesta.

Entre las principales reivindicaciones figura la ejecución de medidas para la reducción de la velocidad de los vehículos. También lamentan que no se hayan construido los pasos de peatones solicitados ni se haya establecido un límite de velocidad en el camino El Vino.

Torre de alta tensión

Los residentes denuncian, además, que siguen pendientes de la corrección de los apoyos de las líneas eléctricas y telefónicas, del soterramiento de estas infraestructuras y de la retirada de la torre de alta tensión ubicada en plena acera.

Otra de las demandas se centra en el alumbrado público. A ese respecto reclaman iluminación para la marquesina de la parada de guaguas y su entorno, así como para el tramo del camino El Vino comprendido entre la carretera general y el Museo La Carta.

Mobiliario urbano

También lamentan que no se haya renovado el mobiliario urbano solicitado, que continúe sin resolverse la instalación de contenedores para el Museo La Carta y para las viviendas 45 y 48, y que siga sin incrementarse la presencia policial en la urbanización, una medida que consideran necesaria para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas de circulación.