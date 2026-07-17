La Laguna lleva tres noches de humor gratuito a la plaza Doctor Olivera este verano

La plaza Doctor Olivera, en La Laguna, volverá a convertirse este verano en escenario para la comedia. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna continúa con el ciclo Noches de Humor, una propuesta gratuita de ocio al aire libre que reunirá entre julio y agosto a tres humoristas canarios: David García, Carmen Cabeza y Tatiana Ojeda.

La iniciativa forma parte de la programación estival del municipio y está dirigida especialmente a la juventud, aunque abierta al conjunto de la ciudadanía. Todos los espectáculos se celebrarán en la plaza Doctor Olivera, entre las 20.00 y las 21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Tras la buena acogida de la primera actuación del ciclo, celebrada la semana pasada, el programa suma ahora tres nuevas citas. La próxima será este sábado 18 de julio, con David García. Después llegarán Carmen Cabeza, el sábado 1 de agosto, y Tatiana Ojeda, el sábado 15 de agosto.

Una alternativa de ocio gratuito en el centro de La Laguna

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, destacó que el objetivo de este ciclo es ofrecer a la juventud y al resto de vecinos una alternativa de ocio “gratuita, de calidad y al aire libre” durante los meses de verano. La propuesta busca dinamizar el centro de La Laguna y convertir la plaza Doctor Olivera en un punto de encuentro para disfrutar de la cultura en un entorno abierto.

Eiroa subrayó además el papel del humor como herramienta de convivencia. Según el edil, la comedia tiene capacidad para acercar a personas de distintas edades y generar espacios compartidos en torno a la cultura. En esa línea, defendió que el ciclo permite vivir la ciudad desde una perspectiva diferente y respaldar al mismo tiempo el trabajo de artistas canarios con trayectoria en los escenarios.

La programación se enmarca en una apuesta municipal por llevar actividades culturales y de entretenimiento a espacios públicos, con propuestas accesibles y pensadas para distintos públicos.

David García abre la nueva tanda de actuaciones

La primera de las tres citas anunciadas será la de David García, que actuará este sábado 18 de julio en la plaza Doctor Olivera. El humorista presentará un espectáculo basado en la observación de situaciones cotidianas, la improvisación y la interacción cercana con el público.

García es uno de los nombres habituales del circuito de comedia en Canarias y su estilo se apoya en la conexión directa con los asistentes. Su actuación abrirá esta nueva fase del ciclo Noches de Humor, después del arranque celebrado la semana anterior.

Carmen Cabeza actuará el 1 de agosto

La segunda cita llegará el sábado 1 de agosto con Carmen Cabeza, actriz y humorista con una amplia trayectoria en el teatro y la comedia en directo. Su propuesta se caracteriza por el humor cotidiano, la ironía y una mirada cercana a situaciones reconocibles para el público.

Cabeza se ha consolidado como una de las referentes femeninas del stand up en Canarias, con espectáculos que combinan experiencia escénica, ritmo y observación social. Su presencia en el ciclo refuerza la variedad de perfiles dentro de la programación.

Tatiana Ojeda cerrará el ciclo el 15 de agosto

El ciclo continuará el sábado 15 de agosto con Tatiana Ojeda, humorista lagunera conocida por su proyecto ValkyShow. Su comedia se centra en escenas de la vida diaria, relaciones cotidianas y situaciones reconocibles, con un estilo cercano y pensado para conectar con públicos de distintas edades.

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La participación de Ojeda aporta además un componente local a la programación, al tratarse de una artista vinculada al municipio. Su actuación cerrará esta tanda de espectáculos gratuitos en la plaza Doctor Olivera.