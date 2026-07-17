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La Laguna da los primeros pasos para actualizar su respuesta ante futuras emergencias

El Cabildo y el Ayuntamiento celebran un encuentro para la homogeneización del PEMU

Un momento de la reunión.

Un momento de la reunión. / El Día

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El Día

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La Laguna

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna celebraron una reunión dentro de la ronda de visitas de la corporación insular a los municipios de la Isla para abordar la actualización y homogeneización de los planes de emergencias municipales (PEMU). El objetivo es reforzar la preparación, la coordinación operativa y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

Durante el encuentro, la delegación insular presentó las líneas de trabajo para unificar criterios entre los PEMU y fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ciudadana. La finalidad es establecer una respuesta común ante emergencias de distinta naturaleza, más allá del riesgo volcánico, que en el caso de La Laguna se considera de baja afección. Los planes contemplan escenarios como incendios forestales, inundaciones, avenidas, riesgo sísmico o fenómenos meteorológicos adversos.

Planificación ante evacuaciones

En la reunión también se destacó la necesidad de mejorar la planificación ante posibles evacuaciones, definiendo rutas de salida e infraestructuras destinadas al alojamiento de personas. Estos aspectos deben quedar reflejados en los PEMU tanto para situaciones en las que el municipio deba evacuar población como para aquellas en las que actúe como receptor de vecinos procedentes de otras localidades.

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También se informó de que Protección Civil trabaja en una herramienta digital para monitorizar y geolocalizar a personas vulnerables y a aquellas con movilidad reducida, discapacidad o dependencia. Además, desde el consistorio lagunero indicaron que el área de Seguridad Ciudadana está en un proceso de cambio y actualización y que el primer paso es habilitar un nuevo espacio para el Cecopal, que estará junto a la Alcaldía en espera de que culmine el proyecto de la futura comisaría de la Policía Local.

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