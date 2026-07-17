De cachorro a símbolo: el presa canario centra la mirada en la Noche de los Burros de La Laguna

"Mami, ¿me puedo subir?". La pregunta se repitió una y otra vez en la plaza del Adelantado de La Laguna antes incluso de que comenzara la XX Noche de los Burros. Los más pequeños observaban con los ojos muy abiertos a la multitud de borricos que esperaba el inicio de la romería chica de las Fiestas de San Benito, mientras intentaban acercarse a los ponis, acariciar a los perros y hacerse una foto con los animales.

La escena tenía algo de viaje en el tiempo. Burros cargados con cestos llenos de alimentos, como se hacía antiguamente para transportar mercancías, aguardaban junto a sus dueños, vestidos con ropa típica canaria. Cerca de ellos descansaban los bueyes que tirarían de las carretas durante el recorrido. Más allá, varios ponis eran guiados por niños, convertidos también en protagonistas involuntarios de la tarde.

"Los niños son los que más disfrutan de estas cosas. A mi hijo no hay quien lo baje de uno de los ponis", comentaba Marta Rodríguez mientras intentaba convencer al pequeño de que todavía quedaba desfile por delante.

La plaza del Adelantado se llenó mucho antes de las ocho de la tarde. Vecinos, familias y curiosos se repartían entre los animales, buscando el mejor ángulo para una fotografía. Los turistas tampoco quisieron perderse esta pequeña fiesta y avanzaban cargados con cámaras y móviles, retratando cada detalle: los burros con sus aparejos, los bueyes junto a las carretas, los ponis y, sobre todo, la inesperada presencia de un camello.

"No me esperaba que hubiera un camello", aseguraba Rebeca Hernández, que acudía por primera vez a esta romería chica. "Pensaba que eran solo burros y ya, no me esperaba ni los bueyes con las carretas".

A pesar del calor, los animales aguantaban la postura mientras cientos de personas se acercaban para hacerse fotos con ellos. Algunos descansaban bajo la sombra; otros permanecían tranquilos junto a sus dueños, acostumbrados a este tipo de celebraciones.

El homenaje al presa canario

La principal novedad de esta vigésima edición estaba en la parte baja de la plaza. Allí se encontraban los presas canarios, situados separados del resto de animales para evitar altercados. Había ejemplares de pelaje oscuro y claro, grandes y pequeños, adultos y cachorros, todos acompañados por sus dueños.

La Noche de los Burros mantiene al burro como raza emblemática de la celebración, pero cada año rinde homenaje a una raza autóctona diferente. En esta edición, el reconocimiento fue para el presa canario, que concentró buena parte de la atención del público.

Junto a la fuente de la plaza del Adelantado, cuatro cachorros de apenas tres meses se convirtieron en una de las imágenes más repetidas de la tarde. Los hermanos Saila, Kaiser, Kiova y King apenas podían descansar. Su pelaje marrón y beige atraía a los niños, que primero se acercaban con cierta cautela y, después de unos segundos, terminaban acariciándolos sin querer separarse de ellos.

Varios burros durante la Noche de los Burros en La Laguna / Andrés Gutiérrez

"Somos miembros del Club Español del Presa Canario y nos invitan", explicaba Néstor Hernández, que acudía con varios ejemplares. "Estos son unos cachorritos de tres meses. La madre y el padre los tengo yo, y también tengo varios familiares".

Hernández detallaba que, cuando son adultos, estos perros pueden alcanzar entre 60 y 70 kilos. "Tenerlos bien es costoso, pero merece la pena", añadía mientras señalaba a cada uno de los cachorros por su nombre.

Para José Carlos Cabrera la jornada también tenía algo de estreno. Participaba por primera vez con tres ejemplares: Tino, de unos diez años; Maxorata, de catorce; y el hijo de ambos, un cachorro que cumplirá cinco meses.

"Los adultos se portan bien porque ya están acostumbrados", comentaba antes del inicio del recorrido. "La cría es la primera vez que sale; vamos a ver. Y si no, pues vuelta para casa. Nos quedamos aquí y para casa".

Cabrera explicaba que los perros mayores ya habían participado en otras romerías, como la de Güímar, por lo que esperaba que el desfile transcurriera con normalidad.

La romería chica recorre las calles de La Laguna

Con el sonido de los tambores marcando el ritmo y el sol escondiéndose tras los tejados de Aguere, la romería chica comenzó a caminar a las 20:15 horas. Antes de iniciar el desfile, el presidente del Club Español del Presa Canario, José Manuel López, recordó el estrecho vínculo de esta raza con La Laguna.

"Un país y una civilización se pueden juzgar por la forma en la que trata a sus animales. Estamos muy orgullosos de que esta emblemática plaza fuera uno de los primeros puntos de partida del presa canario. Casi 50 años después volvemos a este emblemático lugar como una de las razas más valoradas a nivel mundial", destacó.

López también hizo un llamamiento a preservar este legado. "Hay que defender el patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados. El presa canario forma parte de nuestra historia y es una parte esencial de nuestro patrimonio", afirmó ante los asistentes.

Tras sus palabras, la comitiva echó a andar entre los aplausos del público. Equinos cargados con cestos de alimentos, bueyes tirando de las carretas, un camello, ponis guiados por niños y los presas canarios recorrieron las calles de La Carrera, El Tizón, Herradores, Marqués de Celada, Teobaldo Power, la avenida Lucas Vega, Antonio Hernández Arrón y la avenida Embajador Alberto de Armas, donde la celebración concluyó con el tradicional brindis entre los participantes y el público asistente.