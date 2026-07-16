Reggae Can Festival vuelve a Punta del Hidalgo con Mo'Kalamity y Green Valley

El Reggae Can Festival volverá los días 7 y 8 de agosto a Punta del Hidalgo, en el municipio de La Laguna, con una edición marcada por la presencia de artistas internacionales y por una nueva organización del recinto. La cita, consolidada como el Festival Internacional de Reggae de Canarias, celebrará este año su duodécima edición con entrada gratuita y un cartel encabezado por Mo'Kalamity y Green Valley.

El festival mantiene su carácter abierto y cultural, pero introduce una de las principales novedades de esta edición: se celebrará por primera vez en un recinto acotado y con aforo limitado. Según la organización, el objetivo es mejorar la comodidad, la cercanía y la seguridad del público, una demanda que se venía planteando desde hace años debido al crecimiento del evento.

La programación se desarrollará durante dos jornadas de música en directo y se completará con actividades culturales, talleres, gastronomía, mercadillo y espacios familiares. La propuesta busca mantener la esencia del festival como punto de encuentro para el público amante del reggae, pero también como una cita vinculada a la convivencia, la sostenibilidad y la participación comunitaria.

Mo'Kalamity, primera gran protagonista del cartel

La artista Mo'Kalamity será una de las principales referencias internacionales de esta edición. La cantante franco-caboverdiana está considerada una de las voces femeninas destacadas del reggae roots contemporáneo y ha llevado su música a festivales de distintos países.

Su propuesta se caracteriza por un discurso vinculado a la conciencia social, la espiritualidad, la igualdad y la justicia. En Punta del Hidalgo será uno de los nombres más esperados de un cartel que refuerza la vocación internacional del festival sin perder su vínculo con Canarias.

Junto a ella estará Green Valley, una de las bandas más reconocidas del reggae en español y uno de los grupos con mayor conexión con el público del Reggae Can Festival. Su actuación tiene además un componente especial, ya que supone el reencuentro con el festival después de que su concierto no pudiera celebrarse en la pasada edición por las condiciones meteorológicas.

General Levy y Summer refuerzan la presencia internacional

El cartel contará también con General Levy, uno de los nombres históricos del reggae y el dancehall británico. Nacido en Londres y de ascendencia jamaicana, el artista alcanzó proyección internacional con un estilo reconocible por la rapidez de su toasting y la energía de sus directos.

Con más de tres décadas de trayectoria y temas como Incredible, General Levy se ha mantenido como una figura relevante dentro del género y ha actuado en algunos de los principales festivales internacionales de reggae.

La presencia internacional se completa con Summer, artista jamaicana residente en Canarias. Su música combina raíces caribeñas con sonidos vinculados al roots, el dancehall, el soul, el R&B y el rap, sin perder la conexión con su identidad jamaicana. Su participación aporta al cartel una voz versátil y cercana al público de las Islas.

Canarias también tendrá protagonismo en el Reggae Can

El festival mantiene este año una apuesta clara por los artistas de Canarias. La organización defiende que el Archipiélago cuenta con una escena reggae sólida y diversa, capaz de compartir cartel con nombres internacionales y de presentar proyectos propios con calidad y personalidad.

Entre los nombres destacados figura Isa Izquierdo, que actuará acompañada de su banda. La artista llega al festival en un momento de proyección exterior, tras participar en citas europeas y compartir cartel con artistas como Ky-Mani Marley y Marcus Gad.

También participará Dactah Chando, uno de los referentes del reggae canario, que se presentará por primera vez en formato banda en Punta del Hidalgo, un lugar considerado por muchos seguidores como una de las cunas del reggae en Canarias. El artista continúa con la gira de presentación de su último trabajo discográfico, con actuaciones en escenarios de la Península y Europa.

La programación se completará con las sesiones de los dj Javadub, Warrior E y Unruly Youth, que estarán presentes durante las dos jornadas del festival.

Un festival bajo el lema “Cuidando el Nido”

La edición de este año se celebrará bajo el lema “Cuidando el Nido”, una idea que resume la filosofía del Reggae Can Festival. La organización vincula este concepto al respeto por el territorio, el cuidado de las personas y el apoyo a la escena musical de Canarias.

Ese enfoque se traduce en acciones ambientales y sociales, pero también en una reivindicación del trabajo de los profesionales de la música en las Islas. El festival defiende la necesidad de crear espacios donde los artistas canarios puedan mostrar sus composiciones, presentar sus propuestas y compartir escenario con referentes internacionales.

La programación volverá a desarrollarse bajo los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando medidas de sensibilización y sostenibilidad en distintas áreas del evento.

Entrada gratuita y apoyo institucional

El Reggae Can Festival XII cuenta con la colaboración de las áreas de Cultura, Fiestas y Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. También recibe respaldo de Turismo de Islas Canarias, a través de Promotur, además del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y el Cabildo de Tenerife.

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La entrada será gratuita, aunque la celebración en un recinto acotado implicará un control de aforo. La organización busca así mantener el carácter accesible del festival y, al mismo tiempo, ordenar mejor la asistencia de público en una cita que en los últimos años ha reunido a miles de personas en Punta del Hidalgo.