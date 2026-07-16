La pala abre camino al Mercado de La Laguna: así avanzan los trabajos para que la recova vuelva a la plaza del Adelantado

La pala picando y los micropilotes alineados en los laterales marcan la escena en las obras de canalización del barranco de La Carnicería. Mes de julio, el calor aprieta y el trabajo continúa. Esta actuación, imprescindible para hacer realidad el futuro Mercado de La Laguna, ha alcanzado un nuevo hito al finalizar la instalación de la parte vertical de los micropilotes y el inicio de la demolición del antiguo canal en uno de los tramos de la intervención, según explica el jefe de obra de ASCH Infraestructuras y Servicios, Luis Díez Lisazo, quien asegura que las labores avanzan conforme a la planificación inicial y pese a las dificultades provocadas por las intensas lluvias del invierno y por las características del terreno.

El inicio de la actuación fue anunciado por el Ayuntamiento el 29 de enero de 2025 con un plazo de ejecución de 21 meses. El objetivo último es posibilitar la vuelta del mercado a la trasera de la plaza del Adelantado, lo que pondrá fin a casi dos décadas de provisionalidad tras el cierre de la histórica recova en 2007. Tal es la importancia del proyecto que, según los datos que se desprenden del presupuesto municipal, la canalización del barranco de La Carnicería se lleva la principal partida económica entre las inversiones en obras del Ayuntamiento, con una cuantía de 2,5 millones de euros.

Díez detalla que la fase de sostenimiento del terreno se encuentra muy avanzada. “Se ha terminado la parte vertical de los micropilotes y estamos acabando los últimos arriostramientos en la viga de coronación”, señala. Paralelamente, ya ha comenzado la demolición del antiguo canal en el denominado ‘Tramo 2’, donde las pantallas de contención ya permiten iniciar una nueva etapa de la obra.

Excavación progresiva

A partir de ahora arrancará la excavación progresiva del terreno. Para entenderlo de forma sencilla, lo que se hará es perforar entre las paredes de micropilotes ya creadas en los laterales y que realizan una labor de contención. El responsable de la obra manifiesta que los trabajos se desarrollarán por fases, descendiendo aproximadamente cuatro metros cada vez. Tras cada nivel excavado se instalarán nuevos sistemas para garantizar la estabilidad de la tierra antes de continuar descendiendo.

Labores en la máquina de micropilotes. / Andrés Gutiérrez

La profundidad final del nuevo encauzamiento variará en función de las condiciones geológicas de cada punto y mantendrá prácticamente el mismo ancho que el actual. "Hay zonas donde habrá que llegar entre 8 y 18 metros, y en algunos casos incluso hasta los 20 metros de profundidad", indica Díez. Una vez alcanzada la cota prevista podrá ejecutarse la infraestructura definitiva: un gran marco cuadrado de hormigón armado de 80 centímetros de espesor que constituirá el nuevo cauce del barranco. En total se emplearán alrededor de 4.000 metros cúbicos de hormigón armado.

Según las previsiones que maneja la compañía ASCH, esta fase estructural se prolongará durante los próximos meses. Posteriormente se procederá al relleno de la excavación, la reposición del firme y la recuperación del aparcamiento existente antes del inicio de las obras. La fecha definitiva de finalización dependerá también de la aprobación de varias modificaciones administrativas actualmente en tramitación. "Estamos pendientes de un par de modificaciones que tienen que recibir el visto bueno de diferentes administraciones públicas, no solo del Ayuntamiento. En función de lo que decidan podrá variar un mes arriba o un mes abajo la fecha final, pero más o menos estamos dentro de lo planificado y sin retrasos respecto a lo que hemos ido hablando con el Ayuntamiento", afirma.

Periodo de lluvias

"Ha habido un periodo de lluvias fuertes desde finales de año hasta marzo prácticamente, con mucho caudal. Hemos tenido que realizar varias limpiezas del cauce que no estaban previstas para evitar atascos y monitorizar continuamente que todo funcionara correctamente", explica el jefe de obra. Esa vigilancia continuará durante toda la ejecución de los trabajos. De hecho, actualmente la empresa mantiene activados los protocolos de seguimiento. "En cualquier momento puede venir una avenida y para eso está diseñado el sistema provisional. El proyecto contempla que el canal siga funcionando durante toda la obra mediante los desvíos necesarios para mantener el paso del agua", precisa.

A las complicaciones meteorológicas se sumaron, además, las diferencias detectadas entre las características reales del terreno y las previstas inicialmente en el proyecto. En algunos puntos, y sobre todo en la futura rampa de acceso al fondo de la excavación, el subsuelo presentaba condiciones distintas a las reflejadas en los sondeos geotécnicos. Esta circunstancia obligó a realizar nuevas campañas de sondeos y a modificar parcialmente el diseño de las pantallas de contención, según los datos aportados desde la empresa. "Ha habido una parte de modificación respecto a lo previsto que ha supuesto más cantidad de trabajo en las pantallas y, por tanto, más tiempo dedicado al sostenimiento para poder llegar a la excavación", puntualiza Díez.

La infraestructura

El responsable de la actuación recuerda que todas estas tareas preliminares constituyen únicamente la preparación necesaria para ejecutar la verdadera infraestructura del proyecto. "La pantalla, la demolición y la excavación son obras accesorias; la obra en sí es el cajón que canaliza el barranco, pero para poder construirlo primero hay que hacer todo este trabajo previo", resume.

La canalización del barranco de La Carnicería representa una actuación esperada durante años. Su ejecución permitirá desbloquear uno de los proyectos estratégicos del casco histórico: la construcción del nuevo mercado municipal junto a la plaza del Adelantado, acompañado de la remodelación del entorno y de un aparcamiento subterráneo. “Este encauzamiento es clave para liberar el espacio donde se construirá el mercado y para modificar el trazado original, de forma que no afecte a las propiedades circundantes”, contextualizaba el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, coincidiendo con el inicio de los trabajos.

Otra de las claves es que con estas actuaciones se garantizará la adecuación del futuro proyecto del mercado al Plan Hidrológico de Tenerife. Asimismo, el regreso de la recova al lugar donde permaneció durante más de medio siglo zanjará una situación que se remonta a 2007, cuando el edificio tuvo que ser clausurado por graves problemas estructurales. Desde entonces, el solar permanece vacío a la espera de un proyecto cuya materialización depende, precisamente, de la canalización que ahora avanza bajo la supervisión de ASCH Infraestructuras y Servicios y que, según sus responsables, continúa desarrollándose dentro de los plazos previstos pese a las dificultades técnicas encontradas durante su ejecución.