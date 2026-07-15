La Ruta de la Tapa de La Laguna reúne a 47 locales con tapas a 4 euros durante julio

La Ruta de la Tapa La Laguna-San Benito Abad 2026 vuelve a convertir el municipio en uno de los grandes destinos gastronómicos de Tenerife durante el mes de julio. La iniciativa celebra su 18ª edición del 1 al 31 de julio con 47 establecimientos participantes, la cifra más alta de los últimos años, según la información difundida por el Ayuntamiento de La Laguna.

Durante todo el mes, vecinos y visitantes pueden probar las propuestas creadas para la ruta por un precio único de 4 euros, que incluye tapa y bebida. La consumición podrá acompañarse de cerveza, vino o agua, lo que convierte la campaña en una de las formas más accesibles de recorrer bares, tascas, cafeterías y restaurantes del casco histórico, los barrios y la comarca.

La ruta forma parte de la programación de las Fiestas de San Benito Abad y está organizada por la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial, con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA). La edición de este año mantiene el objetivo de dinamizar la restauración local, atraer público al municipio y dar visibilidad a la cocina de proximidad.

Tapa y bebida por 4 euros durante todo julio

El formato es sencillo: cada establecimiento ofrece una tapa elaborada especialmente para la campaña y la sirve con bebida por 4 euros. La propuesta combina cocina tradicional canaria, recetas de barra, bocados creativos y elaboraciones más actuales, lo que permite al público construir su propio recorrido según la zona, el tipo de local o el estilo de cocina.

La Laguna aprovecha así uno de sus grandes atractivos: la concentración de establecimientos de restauración en el casco y en zonas comerciales como La Concepción, Herradores, San Agustín, Obispo Rey Redondo, Los Majuelos, Punta del Hidalgo o Padre Anchieta. La ruta también invita a descubrir locales menos habituales y a moverse más allá de los puntos de mayor tránsito.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado que la ruta contribuye al buen momento del sector de la restauración en el municipio y supone una oportunidad para degustar la ciudad en familia o con amistades, además de fomentar el consumo de producto local.

Cómo votar las mejores tapas

Los clientes también podrán participar como jurado popular. Las votaciones se realizarán a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, donde estará disponible el mapa de establecimientos, la información de la campaña y las bases del sorteo.

Entre las personas que participen se sortearán tres bonos regalo de 100 euros, que podrán canjearse en los establecimientos distinguidos con la Tapa de Oro, la Tapa de Plata y la Tapa de Bronce. Este sistema convierte la ruta en una experiencia participativa: no se trata solo de probar, sino también de elegir las propuestas favoritas y ayudar a decidir cuáles serán las más valoradas de la edición.

Más de 200.000 consumiciones en la edición anterior

La Ruta de la Tapa llega a 2026 después de una edición con cifras muy altas de participación. El año pasado, durante las dos primeras semanas se superaron las 100.000 tapas vendidas y al cierre del mes se alcanzaron más de 208.000 consumiciones, según los datos de la organización.

La previsión para este año es intentar superar esos registros gracias al aumento del número de locales inscritos y a una mayor promoción. La cifra de 47 establecimientos confirma el crecimiento de una cita que ya forma parte del calendario gastronómico lagunero y que cada julio acompaña a las fiestas de San Benito.

Locales participantes en la Ruta de la Tapa La Laguna 2026

La ruta reúne establecimientos repartidos por el casco histórico, zonas comerciales y otros núcleos del municipio. Entre los participantes figuran La Magua, en la calle San Agustín; La Taberna de Homer, en Tabares de Cala; Tasca La Trinchera, en Heraclio Sánchez; Restaurante La Caseta, en Punta del Hidalgo; Rico Paladar Milofilos, en la plaza San Cristóbal; Tasca El Obispado, en Herradores; El Mesón de La Laguna, también en Herradores; y Taberna Santo Domingo 24.

También participan Cafetería El Semáforo, Café Museo LM, El Nido del Tucán, Con Limón y Sal, Zumería Guarapo 1, Restaurante Conipa 1, Copas y Mojitos, D’Locos Café, Toca Madera Taberna, Yerbabuena House Bar, Gulagú, Lagula, La Selva Coctelería, Cheers, Hamburguesería Mi Perrito La Laguna, Restaurante Maquila, Café y Tapas El Paso, Canelita en Rama, Taberna La Carpintería, Esencia Gastro Café, Restaurante Casino de La Laguna, La Regadera, Café Melita-Palmelita y Botánica Café, en el Castillo de La Laguna.

La lista se completa con Sugo Trattoria Moderna, We The North, La Candela, Pizzería Pasticcería Salento XIII, Banyla, La Gangochera, Bodegón Viana, La Cencerra, Sibaris Gourmet, Taberna Ossuna, Bejeque by Adrián Oliveira, Caramelia, La Vuelta de José Vera y La Ola.

Un recorrido gastronómico por el casco y los barrios

Uno de los atractivos de esta edición es que la ruta no se limita al centro histórico. Además de calles como Herradores, San Agustín, Viana, Obispo Rey Redondo, Manuel de Ossuna o La Concepción, también incluye propuestas en Los Majuelos y Punta del Hidalgo.

Ese reparto territorial permite que la campaña funcione como un recorrido gastronómico por distintos ambientes del municipio. La ruta puede hacerse por zonas, por estilos de cocina o combinando establecimientos del casco con otros situados fuera del centro.