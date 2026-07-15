La Laguna instalará cinco pantallas gigantes para ver la final del Mundial

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna instalará este domingo 19 de julio cinco pantallas gigantes en distintos puntos del municipio para que la ciudadanía pueda seguir en directo la final del Mundial de fútbol 2026, en la que la Selección Española luchará por el título.

La iniciativa será coordinada a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y permitirá que la afición pueda reunirse en espacios públicos para vivir un partido considerado histórico. El encuentro comenzará a las 20.00 horas, hora canaria, y el acceso a las cinco zonas habilitadas será libre y gratuito hasta completar aforo.

Las pantallas se ubicarán en la plaza del Tranvía, la plaza San Luis Gonzaga, Punta del Hidalgo, la calle Doctor Olivera y los aledaños de la Iglesia de La Concepción. En este último punto, además, se habilitará una zona de ocio con música en directo a cargo de un DJ.

Cinco puntos para vivir la final en el municipio

El Consistorio lagunero ha decidido ampliar el número de espacios de retransmisión tras la buena acogida registrada durante la semifinal ante Francia. La intención es facilitar que vecinos y vecinas de diferentes núcleos puedan seguir el partido sin tener que desplazarse a un único punto del casco.

De esta manera, La Laguna contará con zonas de encuentro distribuidas entre el centro urbano y otros enclaves del municipio. La medida busca ordenar la asistencia de público, acercar la retransmisión a distintos barrios y permitir que la final pueda vivirse de forma compartida en la calle.

El rival de España en la final se conocerá tras el otro partido de semifinales, que enfrentará a Inglaterra y Argentina. Hasta entonces, el Ayuntamiento mantiene ya preparado el dispositivo municipal para la retransmisión del encuentro decisivo.

La Concepción contará con música en directo

Uno de los principales puntos de concentración estará en los alrededores de la Iglesia de La Concepción, donde además de la pantalla gigante se instalará una zona de ocio con música en directo. La presencia de un DJ permitirá ambientar la previa del partido y convertir este espacio en uno de los principales lugares de reunión para la afición.

La calle Doctor Olivera, situada también en el entorno del casco histórico, será otro de los puntos habilitados. A estos enclaves se suman la plaza del Tranvía, la plaza San Luis Gonzaga y Punta del Hidalgo, lo que permitirá repartir la asistencia entre varias zonas del municipio.

Una final "para vivir de una manera especial"

El concejal de Deportes y presidente del OAD, Badel Albelo, destacó que la Selección Española está realizando un campeonato extraordinario y defendió que la final merece vivirse de una forma especial en La Laguna.

“Queremos que La Laguna esté a la altura de una cita de esta magnitud, ofreciendo espacios públicos donde los aficionados y aficionadas puedan disfrutar juntos de este encuentro”, señaló el edil.

Albelo explicó además que el Ayuntamiento ha ampliado el número de pantallas para facilitar que la población de distintos núcleos pueda participar en esta jornada. Según indicó, el objetivo es acercar los grandes acontecimientos deportivos a los espacios públicos del municipio y favorecer que la afición pueda vivir el partido en comunidad.

Acceso gratuito hasta completar aforo

El acceso a los cinco puntos de retransmisión será gratuito, aunque estará condicionado al aforo disponible en cada ubicación. El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación suficiente, especialmente a los espacios que previsiblemente concentrarán mayor asistencia.

La final comenzará a las 20.00 horas en Canarias, por lo que se espera que la llegada de público se produzca desde primera hora de la tarde. En el caso del entorno de La Concepción, la programación con música en directo contribuirá a generar ambiente antes del inicio del encuentro.