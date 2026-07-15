La Laguna inicia la renovación del Foro Económico y Social para el próximo mandato

El Foro Económico y Social de La Laguna ha iniciado esta semana el procedimiento para renovar a todos sus integrantes de cara al próximo mandato. El trámite se puso en marcha tras la firma del decreto correspondiente por parte del alcalde de San Cristóbal de La Laguna y presidente del propio organismo, Luis Yeray Gutiérrez.

El proceso deberá concluir antes de que finalice el año, ya que el mandato actual terminará oficialmente el próximo 28 de noviembre. A partir de ahora, se desarrollará un calendario específico para ordenar la renovación de los representantes que forman parte del Foro, considerado por el Ayuntamiento como el único órgano de estas características con carácter municipal en Canarias.

El objetivo de esta renovación es actualizar la composición del organismo y garantizar que los diferentes sectores sociales, económicos, vecinales, académicos e institucionales del municipio puedan participar en su funcionamiento durante el nuevo periodo.

Un órgano municipal de participación

El Foro Económico y Social, conocido como FES, funciona como un espacio de participación y consulta en el ámbito municipal. Su papel consiste en recoger propuestas, preocupaciones y sugerencias de distintos colectivos y trasladarlas al debate público y a la acción institucional.

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna destacó que este procedimiento busca reforzar la transparencia y la integración de diferentes estamentos de la sociedad lagunera. El alcalde señaló que la renovación permitirá que el organismo mantenga su vocación de representar a una parte amplia y diversa del municipio.

El regidor también puso en valor el trabajo desarrollado por el FES durante los últimos años. Según subrayó, el Foro ha canalizado demandas ciudadanas y ha impulsado actividades, encuentros y publicaciones dirigidas tanto a jóvenes como a mayores de La Laguna.

Una Comisión Electoral para dirigir el proceso

El decreto firmado por el alcalde contempla la creación de una Comisión Electoral específica, que será la encargada de dirigir y supervisar el procedimiento de renovación.

Entre sus funciones estará la elaboración del calendario electoral, la organización del proceso, la resolución de dudas o recursos que puedan plantearse y la vigilancia del cumplimiento de los principios de independencia y transparencia hasta la designación de los nuevos componentes.

La constitución de esta comisión supone el primer paso formal para ordenar la renovación del organismo. Una vez fijado el calendario, el Ayuntamiento irá comunicando los plazos y detalles a través de sus canales oficiales.

La vicepresidencia pasará al Grupo 3

El director técnico del FES, Jordi Bercedo, explicó que, de acuerdo con los criterios de itinerancia establecidos, la vicepresidencia del próximo mandato corresponderá al Grupo 3. Este bloque está formado por entidades e instituciones del municipio, entre ellas la Universidad de La Laguna y la Federación de Asociaciones Vecinales Aguere.

El Grupo 3 tomará el relevo del Grupo 2, integrado por asociaciones vecinales, representantes sociales y sindicatos. Este sistema de rotación busca repartir responsabilidades dentro del organismo y garantizar la participación de los distintos sectores representados.

Un proceso que concluirá antes de final de año

La renovación se desarrollará durante los próximos meses y deberá quedar completada en el último tramo del año. El mandato vigente finalizará el 28 de noviembre, por lo que la designación de los nuevos miembros se producirá antes de cerrar el ejercicio.

El Ayuntamiento informará de forma detallada sobre cada fase del procedimiento en el portal municipal, dentro del apartado dedicado al Foro Económico y Social. Según avanzó Jordi Bercedo, la información relativa a plazos, calendario y documentación estará disponible en esa sección para facilitar el seguimiento del proceso.

Participación ciudadana y representación social

La renovación del FES se enmarca en el funcionamiento ordinario de un órgano que busca conectar a la administración local con la realidad social del municipio. En La Laguna, este foro se plantea como una herramienta para escuchar a entidades, colectivos, asociaciones y representantes de distintos ámbitos.

En los últimos años, el organismo ha desarrollado iniciativas vinculadas a la reflexión social, económica y comunitaria, además de publicaciones y actividades dirigidas a diferentes sectores de la población. Su composición plural pretende favorecer que las decisiones municipales puedan nutrirse de aportaciones procedentes de la ciudadanía organizada.