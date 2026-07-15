La Laguna formará a 25 personas desempleadas para trabajar en hostelería

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Local, pondrá en marcha el proyecto La Laguna Viva, una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas del municipio mediante formación práctica en el sector hostelero, orientación laboral y prácticas en empresas.

El programa está pensado especialmente para personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. La iniciativa se desarrollará junto a la entidad CESAL y combinará aprendizaje técnico, acompañamiento personalizado y contacto directo con negocios de hostelería y restauración.

La propuesta permitirá formar a 25 personas en dos perfiles profesionales: ayudante de cocina y ayudante de sala. La selección se realizará a partir de un proceso inicial en el que participarán unas 50 personas. El objetivo es que quienes completen el itinerario cuenten con competencias útiles para incorporarse a un sector con demanda de personal cualificado.

Formación práctica, orientación y prácticas en empresas

El itinerario de La Laguna Viva no se limitará a la formación en aula. Además de los contenidos técnicos vinculados a cocina y sala, el programa incluirá formación en habilidades sociales, obtención del carné de manipulador de alimentos, prácticas no laborales y acompañamiento durante la búsqueda de empleo.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que el proyecto pretende conectar a personas que buscan una oportunidad laboral con empresas que necesitan profesionales preparados. Según señaló, la iniciativa no se plantea solo como un curso de formación, sino como un instrumento para generar opciones reales de inserción en el mercado laboral.

La metodología se basa en el modelo de "aprender haciendo", de manera que los participantes puedan adquirir experiencia desde el inicio en un entorno similar al que encontrarán en un puesto de trabajo. Esta fórmula busca reducir la distancia entre la formación y las necesidades reales del sector hostelero.

Ayudante de cocina y ayudante de sala

Los dos perfiles elegidos responden a puestos habituales en la hostelería. La figura de ayudante de cocina está vinculada a tareas de apoyo en la preparación de alimentos, organización de espacios, limpieza, conservación y asistencia al equipo de cocina. Por su parte, el perfil de ayudante de sala se relaciona con la atención al cliente, el servicio de mesas, la organización del comedor y el apoyo en el funcionamiento diario de bares, cafeterías y restaurantes.

La capacitación incluirá también competencias transversales, como la comunicación, el trabajo en equipo, la puntualidad, la responsabilidad profesional y la adaptación a entornos de trabajo con ritmos variables. Estos aspectos son especialmente relevantes en un sector en el que la experiencia práctica y la actitud profesional suelen ser determinantes para acceder a un empleo.

Prácticas en negocios de La Laguna y otros municipios

Durante el desarrollo del programa, las personas participantes realizarán prácticas en empresas de hostelería y restauración de La Laguna y de otros municipios de Tenerife que colaboran con la iniciativa. Este contacto con el tejido empresarial permitirá que los alumnos conozcan de primera mano las dinámicas del sector y puedan demostrar sus capacidades en un entorno real.

El Ayuntamiento considera que esta conexión entre formación y empresa es una de las claves del proyecto. Galván señaló que La Laguna cuenta con un sector hostelero dinámico que demanda profesionales cualificados, por lo que la administración local debe facilitar que las personas desempleadas puedan adquirir experiencia y competencias útiles para acceder a un puesto de trabajo.

El programa se desarrollará entre septiembre y diciembre

La Laguna Viva se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre. El itinerario concluirá con un encuentro en formato brunch, en el que los participantes pondrán en práctica lo aprendido ante representantes del sector hostelero y empresas colaboradoras.

Ese acto final tendrá también un componente laboral, ya que funcionará como un espacio de contacto entre las personas formadas y posibles empleadores. La intención es que el cierre del programa no sea solo una muestra de habilidades, sino una oportunidad para abrir nuevas vías de contratación.

CESAL participa en el desarrollo del proyecto

La entidad CESAL colaborará en la ejecución de la iniciativa. Su delegada en Canarias, Esther Cabello, destacó que el proyecto se centra en personas que quieren mejorar su situación laboral y en empresas dispuestas a ofrecer oportunidades. Cabello defendió la importancia de unir esfuerzos entre administraciones, entidades sociales y tejido empresarial para facilitar el acceso al empleo a quienes más lo necesitan.

La participación de una entidad especializada en intervención social y cooperación permite reforzar el enfoque de acompañamiento del programa. La formación se plantea no solo desde el aprendizaje técnico, sino también desde la confianza, la orientación y el seguimiento individualizado.

Empleo, autonomía y oportunidades

El área de Desarrollo Local enmarca La Laguna Viva dentro de las políticas municipales orientadas a mejorar la empleabilidad. El programa busca que las personas participantes terminen el proceso con formación útil, experiencia práctica y más seguridad para afrontar una búsqueda de empleo.

Galván señaló que el objetivo de las políticas de empleo debe ser acompañar a las personas para que puedan construir un proyecto de vida con autonomía y estabilidad. En este caso, el Ayuntamiento apuesta por un sector con capacidad de contratación y por un modelo de formación conectado con la realidad empresarial.