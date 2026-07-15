La Laguna busca recuperar el suelo agrícola abandonado en Valle de Guerra

El Ayuntamiento de La Laguna se ha sumado a un proyecto de la Asociación Plataforma Pueblo Unido para promover la regeneración de espacios agrícolas y huertos tradicionales en desuso en Valle de Guerra, uno de los núcleos con mayor identidad rural de la Comarca Nordeste.

La iniciativa, desarrollada a través de la Concejalía de Desarrollo Rural, tiene como primer objetivo localizar terrenos abandonados o degradados, analizar las causas de esa pérdida de actividad agrícola y diseñar propuestas comunitarias que permitan recuperar parcelas con potencial productivo, ambiental y social.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, formalizó la colaboración mediante la firma de un convenio por el que el Consistorio aportará 20.000 euros. Esta financiación permitirá sostener las acciones previstas durante el presente año y garantizar la viabilidad económica de un proyecto que combina diagnóstico territorial, participación ciudadana, formación y trabajo de campo.

<h2>Un proyecto para diagnosticar el abandono agrícola</h2>

Uno de los ejes principales del programa será estudiar el estado actual de buena parte del territorio agrícola de Valle de Guerra. La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, explicó que el proyecto permitirá identificar espacios degradados, localizar áreas con posibilidades de intervención a corto y medio plazo y conocer mejor los motivos que han llevado al abandono de determinados terrenos.

El análisis no se limitará a una visión técnica del suelo. También incorporará una lectura sociocultural del territorio, con la participación de vecinos, jóvenes vinculados al entorno rural y agentes comunitarios. La intención es que las propuestas que surjan no respondan solo a criterios administrativos, sino también a la experiencia y al conocimiento de quienes viven en la zona.

La recuperación de suelo agrícola puede contribuir a mejorar el paisaje, prevenir procesos de deterioro ambiental y abrir nuevas oportunidades vinculadas al sector primario. En zonas rurales como Valle de Guerra, este tipo de actuaciones también permite reforzar la relación entre la población y el territorio.

<h2>Valle de Guerra, tradición agrícola y nuevos retos</h2>

Valle de Guerra conserva una larga vinculación con la agricultura y con las formas tradicionales de aprovechamiento del suelo. El Ayuntamiento considera que esa identidad debe preservarse en colaboración con asociaciones y entidades del municipio.

Luis Yeray Gutiérrez señaló que el territorio afronta un momento de especial vulnerabilidad por factores como la erosión del suelo, los efectos visibles del cambio climático y la falta de interés de una parte de la población joven por incorporarse al sector primario. Para el alcalde, estas amenazas obligan a apostar por modelos de intervención participativa que ayuden a recuperar suelo agrícola y a generar propuestas técnicas aplicables desde las instituciones.

El proyecto parte de esa idea: combinar la restauración del paisaje con la concienciación ciudadana y la apropiación comunitaria del entorno. La meta no es únicamente recuperar parcelas, sino crear una base de trabajo que permita pensar nuevos usos agrícolas y sociales para terrenos actualmente infrautilizados.

<h2>Participación de jóvenes y vecinos</h2>

La iniciativa contará con la participación de unas 60 personas. De ellas, alrededor de 20 serán jóvenes vinculados al entorno rural y otras 40 serán vecinas y vecinos de la zona. Esta implicación directa de la ciudadanía es una de las claves del proyecto, que se desarrollará en varias fases.

El programa incluirá diagnósticos territoriales y socioculturales, talleres participativos, charlas divulgativas, elaboración de propuestas técnicas con validación comunitaria y una presentación final prevista para finales de año.

La Plataforma Pueblo Unido aporta a la iniciativa su experiencia en proyectos sociales, ambientales y agroecológicos desarrollados en el entorno. Cristina Ledesma destacó la trayectoria de la asociación y su implicación en experiencias previas relacionadas con la participación comunitaria y la mejora del territorio.

<h2>Formación, talleres y trabajo de campo</h2>

Las sesiones teóricas se repartirán entre el Centro Ciudadano, el IES Valle de Guerra y la Casa de Carta. Este último espacio acogerá actividades vinculadas al patrimonio rural y al análisis histórico y cultural del entorno.

El trabajo de campo se desarrollará en diferentes zonas de Valle de Guerra. El objetivo será estudiar posibles alternativas paisajísticas, identificar espacios con capacidad de recuperación y plantear nuevas zonas agrícolas productivas.

El proyecto también busca acercar el sector primario a la población joven, mostrando que la agricultura puede ser una oportunidad laboral y económica si se combina con innovación, sostenibilidad y gestión adecuada del territorio.

<h2>Una iniciativa con vocación de continuidad</h2>

El Ayuntamiento y la Plataforma Pueblo Unido plantean esta actuación como un primer paso. La iniciativa nace con voluntad de continuidad y con la posibilidad de ser replicada en otros núcleos rurales de La Laguna y de Tenerife.

Su enfoque se basa en varios criterios: sostenibilidad medioambiental, fortalecimiento del tejido social, recuperación del paisaje agrícola y creación de nuevas oportunidades económicas y laborales relacionadas con el sector primario.

En un contexto marcado por el abandono de parcelas, el envejecimiento de la población agraria y la necesidad de adaptar el territorio al cambio climático, la regeneración de suelo agrícola aparece como una herramienta para recuperar actividad, proteger el entorno y reforzar la identidad rural de Valle de Guerra.