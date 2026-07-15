Cambios en el Plan General de Ordenación de La Laguna para crear un parque en Valle de Guerra

El Consejo Rector de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna aprobó este miércoles el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica para la modificación sustancial del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, que permitirá habilitar el suelo necesario para la creación del futuro parque urbano de Valle de Guerra.

La sesión, presidida por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, contó con la presencia de las formaciones políticas representadas en el órgano, así como del concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia, Adolfo Cordobés; del director técnico de este organismo autónomo, José Ramón Baudet, y de su gerente, María Bencomo.

Consejo Rector

“La decisión del Consejo Rector se produce tras más de un año de trabajo conjunto entre la Gerencia de Urbanismo, el equipo redactor y la comunidad local; un proceso que ha incluido reuniones informativas, sesiones vecinales, consultas públicas y la incorporación de las aportaciones ciudadanas al borrador del plan y al Documento Inicial Estratégico”, informó el consistorio en una nota.

Con este acuerdo, la Gerencia remitirá al órgano ambiental insular la documentación técnica necesaria para que emita el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, paso imprescindible para continuar con la tramitación.