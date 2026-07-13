La Romería de San Benito reúne a más de 20.000 personas en La Laguna

La Romería Regional de San Benito Abad 2026 reunió este domingo a más de 20.000 personas en las calles de San Cristóbal de La Laguna, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. La cita volvió a convertir el casco lagunero en un gran paseo romero en torno a la música popular, la vestimenta tradicional, la gastronomía canaria y las costumbres vinculadas al mundo rural.

La celebración, considerada la única romería de Canarias con reconocimiento regional, atrajo tanto a vecinos del municipio como a visitantes llegados de distintos puntos de Tenerife y del resto del Archipiélago. El recorrido se inició en torno a las 11:00 horas desde la iglesia de San Benito y avanzó por varias calles del centro antes de regresar al punto de salida.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la alta participación en una jornada que, según señaló, reúne cada año a personas de todas las edades alrededor de una tradición que habla de los orígenes del municipio, de su sector primario, de la gastronomía local y del papel de los grupos folclóricos.

Unas 70 carretas y más de 40 agrupaciones

La comitiva de esta edición estuvo formada por unas 70 carretas, tres embarcaciones engalanadas, 18 carritos, numerosos grupos de baile y más de 40 agrupaciones folclóricas. Estos colectivos pusieron música y color al recorrido, con isas, folías y otros géneros tradicionales que acompañaron el avance de la romería por el casco histórico.

Las carretas volvieron a ser uno de los elementos más visibles de la jornada. Decoradas con motivos vinculados a la vida agrícola y a las tradiciones canarias, sirvieron también como punto de encuentro para familias, colectivos y agrupaciones. Junto a ellas, los grupos participantes mostraron indumentaria tradicional y ofrecieron una imagen representativa de la cultura popular de Tenerife.

La presencia de embarcaciones engalanadas añadió un componente singular al paseo romero, en una edición que mantuvo la estructura habitual de la fiesta y sumó una novedad simbólica con la participación de San Cristóbal.

San Cristóbal se une a San Benito

Una de las novedades de la Romería de San Benito 2026 fue la incorporación de la imagen de San Cristóbal, patrón de la ciudad. La imagen se sumó a la comitiva a partir de la plaza de La Catedral, acompañando al propio San Benito durante parte del recorrido.

La presencia de San Cristóbal refuerza el vínculo entre dos devociones importantes para La Laguna. San Benito Abad mantiene una relación directa con la tradición agrícola y ganadera, mientras que San Cristóbal forma parte de la identidad histórica y religiosa del municipio.

La incorporación del patrón de la ciudad aportó un elemento nuevo a una celebración que mantiene un fuerte arraigo popular y que cada año funciona como escaparate de la cultura tradicional canaria.

El recorrido por el centro histórico

El paseo romero partió desde la iglesia de San Benito y continuó por la calle Marqués de Celada. Desde allí siguió hacia la plaza Doctor Olivera, la calle Herradores, Tabares de Cala, La Carrera, la calle Adelantado y de nuevo Marqués de Celada, antes de retornar al entorno de salida.

El itinerario permitió que miles de personas siguieran la romería desde distintos puntos del centro lagunero. La amplitud del recorrido facilitó la distribución del público y mantuvo la actividad festiva durante buena parte de la jornada.

Una jornada sin incidentes reseñables

La romería transcurrió sin incidentes reseñables, según constató el dispositivo de seguridad previsto para la jornada. En el operativo participaron efectivos de Policía Nacional, Protección Civil, Policía Local de La Laguna, Guardia Civil y Policía Canaria, entre otros equipos de trabajo.

La organización de una cita de estas características exige un despliegue amplio de seguridad, tráfico y emergencias, especialmente por la elevada afluencia de público y por la presencia de carretas, animales, agrupaciones y vehículos tradicionales durante el recorrido.