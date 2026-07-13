El legado de Los Sabandeños gana impulso en La Laguna con la reforma de su Casa Museo

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Fundación Canaria Los Sabandeños han firmado un convenio de colaboración para financiar la redacción del Plan Director de Reforma de la Casa Museo Los Sabandeños, un documento técnico que servirá de base para planificar las futuras obras de rehabilitación del inmueble.

La Casa Museo está situada en el número 7 de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián, en pleno casco histórico de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio Mundial. El acuerdo permitirá avanzar en la conservación de un espacio vinculado a la memoria musical del municipio y al legado de uno de los grupos más reconocidos de Canarias.

El convenio fue suscrito por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; y el director fundador de Los Sabandeños, Elfidio Alonso. La subvención municipal asciende a 25.000 euros, se abonará de forma anticipada y cubrirá el 88,17% del coste total del proyecto.

Un documento clave para ordenar la futura reforma

El Plan Director permitirá definir las actuaciones necesarias para rehabilitar la Casa Museo y adecuar el inmueble a sus usos culturales, patrimoniales y divulgativos. Además de la aportación económica, el Ayuntamiento acompañará a la Fundación durante el proceso técnico, con asesoramiento y supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa patrimonial y de las obligaciones recogidas en el Plan Especial de Protección de la Ciudad Histórica.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que el convenio refuerza el compromiso municipal con la protección del patrimonio cultural y con entidades que forman parte de la identidad lagunera. El alcalde subrayó que Los Sabandeños son un referente de la historia reciente del municipio y un embajador cultural que ha llevado el nombre de La Laguna fuera de Canarias.

Por su parte, Adolfo Cordobés defendió que una ciudad Patrimonio Mundial debe proteger no solo su arquitectura histórica, sino también los espacios que explican su evolución cultural contemporánea. En ese sentido, señaló que la Casa Museo conecta la memoria musical del grupo con el tejido urbano histórico de la ciudad.

Más de seis décadas de historia musical

La Casa Museo Los Sabandeños es la sede física de la Fundación y el lugar donde se conserva, estudia y difunde buena parte del legado del grupo. Su rehabilitación permitirá consolidar un espacio que funciona como archivo, centro de interpretación, lugar de creación y punto de difusión del patrimonio musical tradicional.

Los Sabandeños nacieron en 1965 en el entorno universitario de La Laguna. Desde entonces, el grupo ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación del folclore, la recuperación de repertorios tradicionales, la dignificación de la música popular canaria y el diálogo con el cancionero latinoamericano.

Durante seis décadas, la formación ha protagonizado hitos que forman parte de la memoria colectiva de Canarias, desde la grabación de discos emblemáticos hasta la presencia del folclore isleño en escenarios de Europa y América.

Un archivo para documentos, instrumentos y grabaciones

La Fundación Canaria Los Sabandeños fue creada para garantizar la continuidad del proyecto musical y custodiar su legado. Entre sus funciones se encuentran la conservación del archivo histórico del grupo, la investigación sobre música tradicional, la formación de nuevos intérpretes y el desarrollo de actividades educativas y divulgativas.

La Casa Museo conserva documentos, instrumentos, grabaciones, fotografías y otros materiales que permiten reconstruir la evolución de Los Sabandeños y, con ella, una parte relevante de la historia cultural de La Laguna y de Canarias. La futura rehabilitación abrirá la puerta a un proyecto museográfico y educativo más amplio.

Subvenciones para patrimonio cultural

El convenio se integra en la estrategia municipal de apoyo al patrimonio cultural. Este año, el Ayuntamiento supera los 470.000 euros en subvenciones destinadas a entidades que desempeñan un papel relevante en la conservación y difusión del patrimonio lagunero.

Entre las organizaciones mencionadas por el Consistorio figuran la Junta de Hermandades y Cofradías, la Fundación CICOP, la Cátedra Iberoamericana de Rutas Culturales de la Universidad de La Laguna, la Asociación Cultural El Castrejón de Geneto, la Asociación Cruces de Mayo y el Obispado de Tenerife.

A esta línea se suma una convocatoria municipal de 180.000 euros para la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial. El programa cultural y patrimonial del Ayuntamiento alcanza casi 700.000 euros anuales y respalda también a entidades como el Ateneo de La Laguna, el Instituto de Estudios Canarios, La Librea de Valle de Guerra, el Orfeón La Paz y la propia Fundación Los Sabandeños.

Restaurado el monumento de Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento también ha finalizado la restauración del monumento dedicado a Los Sabandeños en Punta del Hidalgo, obra de Fernando García Ramos “Garcíarramos”, erigida en 1986. La intervención, impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural, contó con un presupuesto de 5.938,50 euros.

Los trabajos se centraron en recuperar la lectura estética de la pieza, afectada por la exposición continuada al ambiente marino. Cordobés explicó que esta actuación forma parte de una línea de mantenimiento planificada para evitar situaciones de deterioro grave en obras especialmente vinculadas a la memoria colectiva del municipio.

Un programa para conservar esculturas y monumentos

La restauración del monumento a Los Sabandeños se incluye en la segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos, que este año alcanzará casi 150.000 euros de inversión.

El programa se apoya en el Inventario de esculturas en la calle, un estudio elaborado en 2024 que permitió geolocalizar más de un centenar de obras y ordenar las actuaciones con criterios técnicos. La iniciativa se completará con acciones divulgativas, como la publicación de un libro-catálogo, la instalación de soportes informativos y el diseño de rutas guiadas.